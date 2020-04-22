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22 апреля 2020 г.

Постановление правительства Саратовской области от 21 апреля 2020 года № 310-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

дополнить пунктом 1.10.5 следующего содержания:

"1.10.5. Обязать лиц, прибывающих на территорию Саратовской области любыми видами транспорта из Москвы и Московской области, соблюдать режим изоляции в течение 14 дней с момента прибытия в домашних условиях (самоизоляция) по месту проживания (пребывания), а при невозможности самоизоляции - в условиях обсерватора; указанным лицам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций при появлении признаков инфекционного заболевания.

Лица, прибывшие в Саратовскую область на автомобильном транспорте из Москвы и Московской области, могут покинуть территорию Саратовской области, не дожидаясь истечения 14-дневного срока.";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Рекомендовать органам местного самоуправления области во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области, Приволжским линейным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, Приволжским филиалом АО "Федеральная пассажирская компания", Приволжской железной дорогой - филиалом ОАО "РЖД", Юго-Восточной железной дорогой - филиалом ОАО "РЖД" (в пределах компетенции):

обеспечить учет лиц, прибывающих на территорию Саратовской области из Москвы и Московской области;

обеспечить незамедлительную передачу данных учета в министерство здравоохранения области и управление Роспотребнадзора по Саратовской области;

организовать выдачу уведомлений лицам, прибывающим на территорию Саратовской области из Москвы и Московской области, по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.";

дополнить приложением № 4 в редакции согласно приложению.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М. Стрелюхин



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Приложение к постановлению
(pdf, PDF, 144 Кб)