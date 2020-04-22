Стальной кулак: первые советские танки вошли в Берлин 75 лет назад

Штурм столицы Германии начался 21 апреля 1945 года. когда отряды 1-го Белорусского фронта с боем ворвались на северные окраины Берлина. На другой день, рассекая немецкую оборону, в город с юга вступили части 3-й и 4-й гвардейских танковых армий. "Логово зверя", как в войну называли Берлин солдаты Красной армии, оказалось в стальном кольце.

Гитлеровское командование успело подготовить город к уличным боям. Часть штрассе полностью перегородили баррикадами. Подходы к ним были заминированы. В зданиях, которым предстояло стать опорными пунктами обороны, закладывали кирпичом оконные проемы. В кладке оставляли одну-две амбразуры для ведения огня из стрелкового оружия и противотанковых гранатометов.

В Берлине были размещены объекты ПВО - массивные бетонные башни высотой около 40 метров, на крыше которых оборудовались установки с зенитными орудиями. В городе построили три таких гигантских сооружения - Flakturm I в районе зоопарка, Flakturm II во Фридрихсхайне на востоке города и Flakturm III в Гумбольтхайне на севере.

Одной из находок немцев стала танковая рота "Берлин" из обездвиженных 10 танков "Пантера" и 12 танков Pz.IV. Их вкопали на перекрестках улиц и использовали как неподвижные огневые точки. Всего город, по словам коменданта генерала Вейдлинга, обороняли 100−120 тысяч человек и порядка 60 танков.

Главный упор в обороне немцы делали на мобильные отряды с фаустпатронами. Гранатометы заранее складировались в зданиях на танкоопасных направлениях.

Накопившие за годы войны колоссальный опыт бойцы Красной армии подготовились к этому. Главный упор делался на штурмовые группы и танки. На улицах Берлина прошел испытание тактический прием "елочка", когда танки шли по разным сторонам улицы и перекрестным огнем прикрывали друг друга. Особенно пригодились установленные на башнях крупнокалиберные зенитные пулеметы, из которых подавлялись огневые точки на верхних этажах зданий.

"Поэтому общие потери Красной армии от фаустпатронов в Берлине можно оценить в 200−250 танков и САУ из почти 1 800, потерянных за операцию в целом. Одним словом, говорить о том, что советские танковые армии были сожжены "фаустниками" в Берлине, нет никаких оснований", - считает доктор исторических наук Алексей Исаев.

А вот действия советских танкистов были гораздо результативней. Как писал в своих мемуарах генерал армии Дмитрий Лелюшенко, танковый взвод 12-й гвардейской механизированной бригады под командованием лейтенанта Василия Саенко уничтожил в районе Беелитца 5 танков, 5 орудий и более 200 солдат. Водитель танка Т-34 17-й гвардейской механизированной бригады Георгий Хмуро раздавил гусеницами и броней 2 вражеских орудия, 3 миномета, 4 пулеметные точки. И таких примеров множество. Поэтому 2 мая 1945 года гарнизон Берлина капитулировал.