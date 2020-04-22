Указ губернатора Свердловской области от 21 апреля 2020 года № 195-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ и от 20.04.2020 № 190-УГ, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"2) сообщать о своем прибытии в Свердловскую область, месте, датах пребывания и контактную информацию (в том числе для принятия решения о направлении на обсервацию) на горячую линию Свердловской области по номеру телефона 112 и номеру телефона (343) 312-08-81;";

2) подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции и медицинского наблюдения в домашних условиях или в условиях обсерватора.";

3) пункт 14 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:

"4-1) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение граждан, указанных в пункте 9 настоящего указа, в домашних условиях или в условиях обсерватора на срок 14 дней со дня прибытия в Свердловскую область исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Свердловской области;".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







