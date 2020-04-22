Постановление правительства Ульяновской области от 20 апреля 2020 года № 185-П "О мерах по реализации указа Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 42 "О мерах поддержки работников медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ульяновской области"

В соответствии с пунктом 2 указа Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 42 "О мерах поддержки работников медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ульяновской области" Правительство Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Положение о порядке и условиях предоставления работникам медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку (приложение № 1).

1.2. Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-2019, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, а также должностей работников (приложение № 2).

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и плановый период Министерству здравоохранения Ульяновской области на соответствующие цели.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 17 марта 2020 года.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

Приложение № 1 к постановлению Правительства Ульяновской области

Положение о порядке и условиях предоставления работникам медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления работникам медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области (далее - медицинские организации), оказывающим медицинскую помощь пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-2019 (далее - пациенты), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 (далее - лица группы риска) дополнительной меры поддержки в форме выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку (далее - выплата).

2. Право на получение выплаты имеют работники медицинских организаций, указанные в приложении № 2 к постановлению (далее - работники).

3. Условием предоставления выплаты является участие работника в оказании медицинской помощи пациентам и лицам группы риска на территории Ульяновской области, а также проведение патолого-анатомического исследования пациентов, умерших от новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

4. Выплата предоставляется в размерах, установленных пунктом 1 указа Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 42 "О мерах поддержки работников медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ульяновской области".

5. Выплата производится медицинскими организациями в составе заработной платы работников за фактически отработанное время начиная с 17 марта 2020 года из расчёта месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку.

6. Главным распорядителем бюджетных средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых на предоставление выплаты, является Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее - Министерство).

7. Финансирование медицинских организаций осуществляется на основании предоставленных ими заявок по форме, утверждённой Министерством (далее - заявка).

Срок подачи заявки устанавливается не позднее 25 числа текущего месяца.

Ответственность за достоверность представленных в заявке сведений несут руководители медицинских организаций.

8. Министерство обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, направляемых на предоставление выплаты, в соответствии с утверждёнными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

9. Бюджетные средства, направляемые на предоставление выплаты, в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход областного бюджета Ульяновской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.





Приложение № 2 к постановлению Правительства Ульяновской области

Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-2019, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, а также должностей работников

1. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-2019, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 (далее - медицинские организации):

государственное казённое учреждение здравоохранения "Ульяновское областное бюро судебно-медицинской экспертизы";

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ульяновская областная дезинфекционная станция";

государственное учреждение здравоохранения "Ульяновская областная клиническая больница";

государственное учреждение здравоохранения "Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М.Чучкалова";

государственное учреждение здравоохранения "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева";

государственное учреждение здравоохранения "Областная детская инфекционная больница";

государственное учреждение здравоохранения "Областной центр профилактики и борьбы со СПИД";

государственное учреждение здравоохранения "Областной кожно-венерологический диспансер";

государственное учреждение здравоохранения "Ульяновский территориальный центр медицины катастроф";

государственное учреждение здравоохранения "Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска";

государственное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница № 1 (Перинатальный центр)";

государственное учреждение здравоохранения "Городская больница № 2";

государственное учреждение здравоохранения "Городская больница № 3";

государственное учреждение здравоохранения "Детская городская клиническая больница города Ульяновска";

государственное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова";

государственное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 3";

государственное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 4";

государственное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 5";

государственное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 6";

государственное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника города Ульяновска";

государственное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова";

государственное учреждение здравоохранения "Клиническая станция скорой медицинской помощи г. Ульяновска";

государственное учреждение здравоохранения "Базарносызганская районная больница";

государственное учреждение здравоохранения "Барышская районная больница";

государственное учреждение здравоохранения "Вешкаймская районная больница";

государственное учреждение здравоохранения "Инзенская районная больница";

государственное учреждение здравоохранения "Карсунская районная больница";

государственное учреждение здравоохранения "Кузоватовская районная больница";

государственное учреждение здравоохранения "Майнская районная больница";

государственное учреждение здравоохранения "Мулловская участковая больница";

государственное учреждение здравоохранения "Ново-Майнская городская больница";

государственное учреждение здравоохранения "Зерносовхозская участковая больница";

государственное учреждение здравоохранения "Рязановская участковая больница";

государственное учреждение здравоохранения "Тиинская участковая больница";

государственное учреждение здравоохранения "Старосахчинская участковая больница";

государственное учреждение здравоохранения "Николаевская районная больница";

государственное учреждение здравоохранения "Новомалыклинская районная больница";

государственное учреждение здравоохранения "Новоспасская районная больница";

государственное учреждение здравоохранения "Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина";

государственное учреждение здравоохранения "Радищевская районная больница";

государственное учреждение здравоохранения "Сенгилеевская районная больница";

государственное учреждение здравоохранения "Старокулаткинская районная больница";

государственное учреждение здравоохранения "Старомайнская районная больница";

государственное учреждение здравоохранения "Сурская районная больница";

государственное учреждение здравоохранения "Тереньгульская районная больница";

государственное учреждение здравоохранения "Ульяновская районная больница";

государственное учреждение здравоохранения "Новоульяновская городская больница им.А.Ф.Альберт";

государственное учреждение здравоохранения "Большенагаткинская районная больница";

государственное учреждение здравоохранения "Чердаклинская районная больница".

2. Перечень должностей работников медицинских организаций:

врачи скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад;

средний медицинский персонал, участвующий в оказании скорой медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, медицинские сёстры, медицинские сёстры-анестезисты);

фельдшеры (медицинские сёстры) по приёму вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи;

врачи подразделений, оказывающие первичную медико-санитарную помощь (в том числе врачи-инфекционисты, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-педиатры, врачи-педиатры участковые, врачи-терапевты, врачи-терапевты участковые, врачи-пульмонологи), включая неотложную медицинскую помощь;

врачи клинической лабораторной диагностики, врачи-бактериологи, врачи ультразвуковой диагностики, врачи-эпидемиологи;

средний медицинский персонал, участвующий в оказании первичной медико-санитарной помощи, включая неотложную медицинскую помощь, в том числе средний медицинский персонал фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов;

медицинские лабораторные техники, медицинские технологи, фельдшеры-лаборанты, рентгенолаборанты;

младший медицинский персонал, обеспечивающий условия для оказания первичной медико-санитарной помощи;

врачи, оказывающие специализированную медицинскую помощь

в стационарных условиях (в том числе врачи-стажёры);

средний медицинский персонал, участвующий в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях;

младший медицинский персонал, обеспечивающий условия для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях;

биологи;

медицинские регистраторы;

водители скорой медицинской помощи;

санитары;

медицинские дезинфекторы;

дезинфекторы;

уборщики служебных помещений, участвующие в обеспечении первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в стационарных условиях;

работники патолого-анатомического отделения.







