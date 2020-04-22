Постановление администрации Владимирской области от 21 апреля 2020 года № 242 "Об утверждении величины прожиточного минимума на территории Владимирской области за I квартал 2020 года"

Новости

Названы подмосковные города с наибольшим числом заболевших коронавирусом 21:24
Прощай, Skoda Kodiaq RS. "Заряженный" кроссовер снимут с производства 21:15
Денис Проценко: В Москве с COVID-19 госпитализируют больше, чем выписывают 21:11
Хуснуллин надеется на снижение ипотечных ставок 21:03
Цифровые пропуска можно будет оформить в 21 регионе РФ 21:02
Ежегодный Берлинский марафон не состоится в сентябре из-за карантина 20:51
Генпрокуратура РФ признала деятельность Project Harmony нежелательной 20:39
В Новгородской области произошел пожар на пилораме 20:29
Кинолог оценил данные о способности собак выявлять носителей коронавируса 20:24
Новак: Бюджет получит от действия демпфера 1 трлн рублей 20:16
"Память сердца" в эфире и в Сети: телеканал "МИР" расскажет о семейных реликвиях 20:15
Нобелевский лауреат назвал США страной третьего мира из-за ситуации с COVID-19 20:04
В Севастополе выявили шесть новых случаев заболевания коронавирусом 19:49
Бирюков: Сильный ветер в Москве повалил 132 дерева, повреждены 26 автомобилей 19:46
Китайские авиалинии начали восстанавливать пассажиропоток 19:41
Создана рабочая группа по развитию образования 19:38
В Греции за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса 19:00
Спасение от сильнейшей аллергии на пыльцу нашли в обычных жуках 18:57
Жители Кубани выманили у полицейских 500 тысяч рублей 18:40
Представитель Заворотнюк прокомментировала новости о диагнозе актрисы 18:36
Этрусская гробница с предметами роскоши обнаружена на Корсике 18:26
За последние сутки в Москве выявлено 48 больных, нарушивших режим самоизоляции 18:18
Генетики раскрыли тайну древних висячих гробов на скалах 18:16
В Петербурге запустили флешмоб #Стихи75летПобеды 18:12
Сколько стоят самые дорогие хрущевки в Петербурге 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
22 апреля 2020 г.

Постановление администрации Владимирской области от 21 апреля 2020 года № 242 "Об утверждении величины прожиточного минимума на территории Владимирской области за I квартал 2020 года"

Дата подписания 21 апреля 2020 г.
Опубликован 22 апреля 2020 г.

B соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и Законом Владимирской области от 05 марта 2005 года № 24-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума во Владимирской области" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума на территории области за первый квартал 2020 года в следующих размерах:

- на душу населения 10 280 рублей;

- для трудоспособного населения 11 205 рублей;

- пенсионеров 8 657 рублей;

- детей 10 380 рублей.

Использовать указанный прожиточный минимум для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, формирования бюджета области и других установленных федеральным законом целей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией