Постановление правительства Вологодской области от 20 апреля 2020 года № 455 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 27 марта 2020 года № 286"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 27 марта 2020 года № 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19" следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 36 следующего содержания:

"36. Обязать проходить обследование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 лиц, прибывших (вернувшихся) на территорию области из других субъектов Российской Федерации, в случае поступления в день прибытия от медицинского работника медицинской организации области предложения о необходимости прохождения указанного обследования.".

1.2. Пункт 7 дополнить подпунктом 7.41 следующего содержания:

"7.41. Организовать обследование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 лиц, указанных в пункте 36 настоящего постановления.".

1.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Департаменту образования области (Е.О. Рябова):

обеспечить функционирование с 27 марта 2020 года БОУ ВО "Специальное учебно-воспитательное учреждение" на период карантина;

приостановить направление в БОУ ВО "Специальное учебно-воспитательное учреждение" по постановлению судьи лиц, не достигших к моменту совершения общественно опасного деяния возраста, с которого наступает уголовная ответственность, либо не подлежащих уголовной ответственности ввиду отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, а также по приговору суда лиц, осужденных за совершение преступления средней тяжести или тяжкого преступления и освобожденных судом от наказания в порядке, предусмотренном частью второй статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников







