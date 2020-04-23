73-летняя Марианна Фейтфулл победила коронавирус

Легендарная британская певица, а также актриса Марианна Фейтфулл, госпитализированная в начале этого месяца с коронавирусом, сумела одолеть недуг.

Даже несмотря на то, что у почтенной рок-леди - целая россыпь сопутствующих бед, как то: борьба со злоупотреблениями веществ, включая наиболее тяжелые, анорексией и раком груди (была проведена операция), гепатит С, артрит, травма бедра и всё такое прочее.

Как передает Deadline, противостояние артистки и злокозненного COVID-19 продолжалось 22 дня, и теперь она триумфально выписана из госпиталя в Лондоне. Дабы продолжить исцеляться далее амбулаторно.

Марианна Ивлин Фейтфулл родилась 29 декабря 1946 года в Хампстеде, Лондон.

Первый альбом выпустила в 1964-м, последний на данный момент - в 2014-м.

Снялась в фильмах и сериалах "Девушка на мотоцикле", "Восход Люцифера", "Кто убил Бэмби?", "Мария Антуанетта", "Интим", "Час убийств", в роли Бога - в ситкоме "Красиво жить не запретишь".