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73-летняя Марианна Фейтфулл победила коронавирус

Новости
    23.04.2020, 18:37
Текст:   Олег Усков

Легендарная британская певица, а также актриса Марианна Фейтфулл, госпитализированная в начале этого месяца с коронавирусом, сумела одолеть недуг.

Фото: twitter.com/ AmazingSmiilee
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Даже несмотря на то, что у почтенной рок-леди - целая россыпь сопутствующих бед, как то: борьба со злоупотреблениями веществ, включая наиболее тяжелые, анорексией и раком груди (была проведена операция), гепатит С, артрит, травма бедра и всё такое прочее.

Как передает Deadline, противостояние артистки и злокозненного COVID-19 продолжалось 22 дня, и теперь она триумфально выписана из госпиталя в Лондоне. Дабы продолжить исцеляться далее амбулаторно.

Марианна Ивлин Фейтфулл родилась 29 декабря 1946 года в Хампстеде, Лондон.

Первый альбом выпустила в 1964-м, последний на данный момент - в 2014-м.

Снялась в фильмах и сериалах "Девушка на мотоцикле", "Восход Люцифера", "Кто убил Бэмби?", "Мария Антуанетта", "Интим", "Час убийств", в роли Бога - в ситкоме "Красиво жить не запретишь".

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