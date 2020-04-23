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23 апреля 2020 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 21 апреля 2020 года № 231-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:

"11.1. Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай и Министерству образования и науки Республики Алтай обеспечить переход подведомственных им государственных учреждений Республики Алтай круглосуточным пребыванием детей и взрослых на 14-дневный режим работы с обследованием сотрудников с признаками острой респираторной вирусной инфекции на коронавирусную инфекцию до 1 июня 2020 года.";

2) дополнить пунктом 14.1.1 следующего содержания:

"14.4.1. Гражданам, прибывшим на территорию Республики Алтай всеми видами транспорта из регионов в Российской Федерации, эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции, за исключением граждан, следующих транзитом через территорию Республики Алтай любыми видами транспорта и граждан, осуществляющих внутренние и транзитные грузоперевозки:

1) сообщать контактную информацию по номеру телефона круглосуточной горячей линии 8-913-692-90-74 о своем прибытии на территорию Республики Алтай, месте нахождения, датах пребывания, иную контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания;

2) зарегистрированным на территории Республики Алтай обеспечить самоизоляцию в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) на срок 14 календарных дней со дня прибытия;

3) незарегистрированным на территории Республики Алтай обеспечить самоизоляцию по месту прибытия (исключая гостиницы, туристические базы и иные коллективные средства размещения) (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с иными лицами, не подвергнутыми изоляции).".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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