Американский летчик сравнил F-22 и Eurofighter

В США сравнили возможностей американского и европейского истребителей - F-22 Raptor и Eurofighter Typhoon. Оба самолета имеют свои преимущества и недостатки, что обуславливает тактику их применения.

В качестве эксперта, как сообщает The National Interest, выступил бывший начальник штаба американских ВВС генерал Джон Джампер - единственный человек, который летал как на Eurofighter Typhoon, так и на F-22 Raptor.

Он отметил, что сравнивать самолеты сложно, ибо они имеют принципиально конструкцию и предназначены для решения разных задач. Истребитель Eurofighter, особенно с вооружением, легче обнаружить, чем американский F-22.

Однако конструкция планера Eurofighter, которая не может в полной мере обеспечить радиолокационную скрытность, дает преимущества самолету в маневренности.

"В том, что касается плавности управления и способности выдерживать высокие перегрузки, Eurofighter очень впечатляет. Маневренность самолета в ближнем бою также была весьма впечатляющей", - считает Джампер.

Сравнивать F-22 с европейским истребителем - все равно что сравнивать автомобили "Формулы-1" и NASCAR, уверен генерал. "Каждый из них впечатляет по-своему", - заявил он.

Эксперт журнала также отметил, что Eurofighter имеет большой потенциал для модернизации может остаться на вооружении Великобритании, Испании, Италии и Германии до начала 2040-х годов.