Постановление правительства Брянской области от 17 апреля 2020 года № 168-п "О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на время проведения мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области", в целях ограничения на территории Брянской области распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Правительство Брянской области постановляет:

1. Установить, что выплата мер социальной поддержки в виде денежных выплат в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", постановлением администрации Брянской области от 11 декабря 2012 года № 1138 "Об осуществлении ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, родившихся (усыновленных) после 31 декабря 2012 года", постановлениями Правительства Брянской области от 26 сентября 2016 года № 503-п "О порядке назначения и выплаты пособий и компенсации гражданам, имеющим детей", от 25 декабря 2017 года № 714-п "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, топлива и сжиженного газа отдельным категориям граждан" в части предоставления ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на основании пункта 8 статьи 13 Закона Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области" гражданам, получавшим их по состоянию на 29 марта 2020 года, осуществляется соответствующими уполномоченными органами в период с 30 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года без предоставления гражданами заявлений и документов, подтверждающих право на предоставление таких мер социальной поддержки.

2. Наличие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, возникшей в период с 30 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, при принятии решения не учитывается.

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Щеглова Н.М.

Губернатор А.В.Богомаз







