Постановление правительства Брянской области от 23 апреля 2020 года № 173-п "О введении ограничительных мероприятий на территории муниципального образования Сельцовский городской округ Брянской области"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года № 2, от 31 января 2020 года № 3, от 2 марта 2020 года № 5, от 13 марта 2020 года № 6, от 18 марта 2020 года № 7, от 30 марта 2020 года № 9, предложения главного государственного санитарного врача по Брянской области от 21 апреля 2020 года № 3635, в связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Правительство Брянской области постановляет:

1. Ввести на территории муниципального образования Сельцовский городской округ Брянской области (далее - территория с особым режимом) дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Обязать граждан соблюдать режим самоизоляции и иные правила поведения, установленные постановлением Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области".

2. С 12 часов 00 минут 23 апреля 2020 года ограничить въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах муниципального образования Сельцовский городской округ Брянской области, по дорогам регионального значения с учетом положений пунктов 3 - 9 настоящего постановления:

Брянск - Сельцо, Сельцо - Новониколаевка (круглосуточный пост контроля за передвижением № 1);

Сельцо - Новониколаевка, Сельцо - Новониколаевка - ст. Чернетово (круглосуточный пост контроля за передвижением № 2).

3. Ограничительные мероприятия, установленные пунктом 2 настоящего постановления, не распространяются на граждан:

3.1. Въезд и выезд которых на территорию с особым режимом обусловлен:

а) исполнением ими обязательств, основанных на трудовых или иных договорах в интересах физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории с особым режимом, в случае если деятельность таких лиц не приостановлена в соответствии с постановлением Правительства Брянской области;

б) исполнением ими должностных (служебных) обязанностей в правоохранительных органах, органах по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организациях, органах по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органах в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности, государственных органах Брянской области, органах местного самоуправления, а также в организациях, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения функционирования объектов жизнеобеспечения населения, обеспечения функционирования дорожной деятельности, общественного и железнодорожного транспорта.

3.2. Прибывающих на территорию с особым режимом специальным автотранспортом (автомобили скорой медицинской помощи, полиции, пожарные машины и т.п.).

4. Въезд граждан и проезд автотранспортных средств осуществляется через круглосуточные посты контроля за передвижением № 1, № 2 при предъявлении гражданином документа, удостоверяющего личность и содержащего информацию о регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории с особым режимом.

5. Въезд граждан, указанных в подпункте "а" подпункта 3.1 пункта 3 настоящего постановления, и проезд автотранспортных средств осуществляется через круглосуточные посты контроля за передвижением № 1, № 2 при предъявлении гражданином документа, подтверждающего, что въезд на территорию с особым режимом осуществляется им в связи с исполнением обязательств, основанных на трудовых или иных договорах в интересах физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории с особым режимом в случае если деятельность таких лиц не приостановлена в соответствии с постановлением Правительства Брянской области (договор, первичные учетные документы).

6. Въезд граждан, указанных в подпункте "б" подпункта 3.1 пункта 3 настоящего постановления, и проезд автотранспортных средств осуществляется через круглосуточные посты контроля за передвижением № 1, № 2 при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих исполнение ими должностных (служебных) обязанностей, осуществление деятельности.

Въезд граждан, указанных в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего постановления, и проезд автотранспортных средств осуществляется через круглосуточные посты контроля за передвижением № 1, № 2 без ограничений.

7. При въезде на территорию с особым режимом граждане обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию.

При наличии у гражданина температуры тела 37 градусов и выше или проявлении острой респираторной вирусной инфекции информация об этом передается в ближайшую медицинскую организацию для получения инструкций о дальнейших действиях.

8. Гражданам, указанным в подпункте "а" подпункта 3.1 пункта 3 настоящего постановления, при нахождении на территории с особым режимом исключить контакты, не связанные со служебной необходимостью.

9. Работодателям, направляющим на территорию с особым режимом работников, указанных в пункте 3 настоящего постановления, обеспечить наличие документов, подтверждающих основание для въезда работника на территорию с особым режимом, их информирование под роспись о необходимости соблюдения запрета, установленного настоящим постановлением, а также обеспечить контроль его соблюдения работником.

10. С 12 часов 00 минут 23 апреля 2020 года запретить транзитный проезд автомобильного транспорта по территории с особым режимом, за исключением проезда по автомобильным дорогам, проходящим через территорию с особым режимом, в случае отсутствия иных автомобильных дорог в объезд территории муниципального образования Сельцовский городской округ Брянской области.

11. КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области", главе администрации города Сельцо, управлению МВД России по Брянской области:

11.1. Обеспечить создание круглосуточных постов контроля за передвижением № 1, № 2 в составе сотрудников управления МВД России по Брянской области, управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области, управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Брянской области, администрации города Сельцо.

11.2. Обеспечить соблюдение пропускного режима для граждан, въезжающих на территорию с особым режимом, с учетом ограничений, установленных настоящим постановлением.

11.3. Обеспечить установку соответствующих технических средств организации дорожного движения, направляющих устройств и ограничивающих ограждений в целях обеспечения безопасности дорожного движения в местах размещения круглосуточных постов контроля за передвижением № 1, № 2.

12. Департаменту промышленности, транспорта и связи Брянской области, главе администрации города Сельцо организовать транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом с учетом ограничений, установленных настоящим постановлением.

13. С 12 часов 00 минут 23 апреля 2020 года КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" ввести ограничение движения по автомобильным дорогам (за исключением движения дорожно-строительной техники в рамках исполнения государственных контрактов):

подъезд к г. Сельцо (км 0 + 000);

подъезд к д. Сельцо (км 1 + 200);

Красный Бор - ст. Чернетово (км 0 + 000, км 1 + 032)

путем установки соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения в порядке, установленном разделом 5 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Брянской области, утвержденного постановлением Правительства Брянской области 9 декабря 2013 года № 696-п.

14. Рекомендовать управлению МВД России по Брянской области, управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области, должностным лицам исполнительных органов государственной власти Брянской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3, 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в пределах своих полномочий принимать меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности, установленной законодательством.

15. Рекомендовать управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области обеспечить контроль за соблюдением на территории с особым режимом требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

16. Департаменту здравоохранения Брянской области организовать оказание медицинской помощи гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории с особым режимом, с учетом положений, установленных настоящим постановлением.

17. Рекомендовать главе администрации города Сельцо:

17.1. Организовать ежедневное проведение дезинфекции территории с особым режимом и осуществлять контроль за ежедневным проведением дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных жилых домах и прилегающих к ним территорий организациями, осуществляющими жилищно-коммунальное обслуживание населения.

17.2. Принять муниципальные нормативные правовые акты, направленные на реализацию введенных ограничительных мероприятий на территории муниципального образования Сельцовский городской округ Брянской области.

17.3. Обеспечить контроль за соблюдением ограничений, установленных настоящим постановлением.

18. Заместителю Губернатора Брянской области Коробко А.М. обеспечить разъяснение положений настоящего постановления, своевременное и полное информирование населения о проведении мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на территории с особым режимом.

19. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования.

20. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

21. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор А.В.Богомаз







