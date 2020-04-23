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23 апреля 2020 г.

Указ главы Республики Бурятия от 20 апреля 2020 года № 75 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)"

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73):

1.1. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Деятельность религиозных организаций на территории Республики Бурятия осуществляется после одобрения заявки на интернет-портале "Работающая Бурятия" в соответствии с пунктом 10.14 настоящего указа.".

1.2. Пункт 25.4 изложить в следующей редакции:

"25.4. Управлению записи актов гражданского состояния Республики Бурятия (Абзаева А.В.) по 30 апреля 2020 г. включительно осуществлять государственную регистрацию рождения, смерти и заключения брака в присутствии вступающих в брак лиц, без участия приглашенных, а также осуществлять государственную регистрацию актов гражданского состояния в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия А. Цыденов




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