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23 апреля 2020 г.

Распоряжение правительства Чеченской Республики от 21 апреля 2020 года № 193-р "О мерах по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавируснои инфекции"

Дата подписания 21 апреля 2020 г.
Опубликован 23 апреля 2020 г.
Вступает в силу 21 апреля 2020 г.

Во исполнение пунктов 23, 24 Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Чеченской Республики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (далее - План первоочередных мероприятий), утвержденного указом Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 63 (в редакции указа Г лавы Чеченской Республики от 7 апреля 2020 года № 76), в целях поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды экономической деятельности, включенные в Перечень отраслей экономики Чеченской Республики, пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный распоряжением Правительства Чеченской Республики от 8 апреля 2020 года № 167-р (далее - Перечень отраслей):

1. Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, а также государственным предприятиям и учреждениям Чеченской Республики, владеющим государственным имуществом Чеченской Республики соответственно на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления и являющимися арендодателями государственного имущества, обеспечить:

а) внесение в соответствующие договоры аренды с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися арендаторами государственного имущества Чеченской Республики и осуществляющими включенные в Перечень отраслей виды деятельности, изменений, предусматривающих приостановление начисления арендных платежей на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года;

б) на основании письменных обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся арендаторами государственного имущества Чеченской Республики и осуществляющих включенные в Перечень отраслей виды деятельности, внесение в соответствующие договоры аренды изменений,

предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей за июль-декабрь 2020 года, с последующей уплатой отсроченной арендной платы равными частями в течение 2021 года с периодичностью, предусмотренной соответствующими договорами аренды.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Чеченской Республики руководствоваться при исполнении пунктов 23, 24 Плана первоочередных мероприятий положениями, указанными в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Магомадова А. А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель М.М.Хучиев



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