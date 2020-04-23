Постановление правительства Чукотского автономного округа от 23 апреля 2020 года № 186 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Чукотскому автономному округу за I квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 24 марта 2014 года № 16-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума в Чукотском автономном округе" и Законом Чукотского автономного округа от 16 декабря 2013 года № 144-ОЗ "О потребительской корзине в Чукотском автономном округе", Правительство Чукотского автономного округа постановляет:

Установить по представлению Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа и Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу величину прожиточного минимума в целом по Чукотскому автономному округу за I квартал 2020 года в расчете на душу населения 22 365 рублей, для трудоспособного населения - 22 982 рубля, пенсионеров - 17 233 рубля, детей - 23 142 рубля.

Председатель Правительства Р.В.Копин







