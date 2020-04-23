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23 апреля 2020 г.

Указ главы Чувашской Республики от 21 апреля 2020 года № 118 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92"

В соответствии со статьей 73 Конституции Чувашской Республики постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 4 апреля 2020 г. № 96, от 7 апреля 2020 г. № 98, от 10 апреля 2020 г. № 103, от 14 апреля 2020 г. № 107, от 15 апреля 2020 г. № 108, от 17 апреля 2020 г. № 111, от 20 апреля 2020 г. № 117) изменения, дополнив его пунктами 4.4 и 4.5 следующего содержания:

"4.4. Ввести с 21 апреля 2020 г. до особого распоряжения в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики, режим изоляции для получателей оказываемых услуг и работников указанных организаций.

4.5. Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики:

организовать посменную 14-дневную работу с круглосуточным пребыванием работников в организациях, указанных в пункте 4.4 настоящего Указа;

совместно с Министерством здравоохранения Чувашской Республики обеспечить постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья получателей оказываемых услуг и работников организаций, указанных в пункте 4.4 настоящего Указа, медицинскими работниками медицинских организаций;

совместно с Министерством финансов Чувашской Республики обеспечить дополнительную выплату работникам организаций, указанных в пункте 4.4 настоящего Указа, выполняющим свои трудовые функции в режиме изоляции.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев




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