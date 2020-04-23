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23.04.2020,  
13:07
Текст:  Алексей Моисеев

Два в одном: чем уникальна новейшая реактивная система "Ураган-1М"

На вооружении Российской армии находятся несколько типов реактивных систем залпового огня. Самыми массовыми являются 122-мм "Грады", следом идут 220-мм "Ураганы" и 300-мм "Смерчи".
РСЗО "Ураган-1М". Фото: Минобороны РФ РСЗО "Ураган-1М". Фото: Минобороны РФ
РСЗО "Ураган-1М". Фото: Минобороны РФ
Фото: wokaka11 / youtube.com
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Это оружие прошло проверку в ходе многочисленных войн и вооруженных конфликтов и продемонстрировало высокую огневую мощь и надежность.

В настоящее время данные системы модернизируют. Так, в войска поступают "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", которые являются улучшенными версиями "Градов" и "Смерчей". Они получили новые цифровые системы управления огнем, сопряженные с датчиками ГЛОНАСС, а также более точные и дальнобойные реактивные снаряды.

Особое место занимает новейший "Ураган-1М". Как отмечает военный эксперт Леонид Карякин, данная РСЗО вобрала в себя самые лучшие разработки в этом направлении. Пусковая установка является двухкалиберной. В зависимости от поставленных задач она может применять 220-мм и 300-мм боеприпасы, хранящиеся в транспортно-пусковых контейнерах, что существенно облегчает их перезарядку, эксплуатацию и боевое применение.

Максимальная дальность полета реактивных снарядов достигает 120 км. В будущем ожидается появление еще более дальнобойных средств поражения.

Для обеспечения точности стрельбы расчет имеет в своем распоряжении самое современное оборудование, в том числе спутниковую навигацию.

Кроме того, если на старой версии боевая и транспортно-заряжающая машины устанавливались на автомобиль ЗИЛ-135ЛМ с двумя бензиновыми двигателями общей мощностью 360 л.с., то сейчас применен вездеход МЗКТ-7930 с более экономичным 500-сильным дизельным мотором.

"Ураган-1М" по тактико-техническим возможностям можно считать одной из лучших в мире реактивных систем", - уверен Леонид Карякин.

Фото: Минобороны РФ

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