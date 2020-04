Дышащие и непромокаемые: Gore-Tex и Ecco представили совместную модель летних кроссовок

Этим летом ваши ноги смогут "дышать" в кроссовках: модель Multi-Vent, которую выпустили совместно Ecco и Gore-Tex, со всех сторон водонепроницаема, но при этом на все 360 градусов вокруг себя пропускает воздух.

Ecco Multi-Vent x Gore-Tex. Фото: пресс-служба

Обувь, если так можно выразиться, снабжена климат-контролем с инновационной технологией Gore-Tex Surround, которая распределяет тепло и отводит влагу от ног, обеспечивая комфорт во время летних приключений. Благодаря этой технологии ступни "дышат" даже сквозь подошву - вернее, со всех сторон (Surround=360o). И в помещении, и на улицах города, и на природе ноги будут чувствовать себя комфортно.

Ecco Multi-Vent x Gore-Tex. Фото: пресс-служба

Кстати, что касается природы - берегов рек, влажных лугов и лесов - бренд Gore-Tex обещает длительную водонепроницаемость (Guaranteed to keep you dry™): эти кроссовки уберегут ноги не только от перегрева, но и от сырости. Дожди, лужи и даже ручьи не должны становиться препятствиями для путника!

Ecco Multi-Vent x Gore-Tex. Фото: пресс-служба

Модель изготовлена из инновационной кожи Ecco, которая производится на собственных заводах бренда, и текстиля. Кожа обеспечивает превосходный дизайн, а текстиль прочен и обладает высокой дышащей способностью.

Куда бы вы ни направились - на прогулку с собакой, на дачу или в лес на выходные, - вашим ногам будет исключительно комфортно в Ecco Multi-Vent x Gore-Tex.