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23 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Еврейской автономной области от 18 апреля 2020 года № 112-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области"

Постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 4 слова "по 19 апреля 2020 года" заменить словами "по 26 апреля 2020 года".

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Обязать организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан:

7.1. Проводить регулярную (ежедневную) дезинфекцию помещений, включая оборудование и инвентарь, обеззараживание воздуха.

7.2. Обеспечить граждан (работников) масками, респираторами или другими средствами индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э.Гольдштейн



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