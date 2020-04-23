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Японцы сняли новый мультфильм с Чебурашкой и Крокодилом Геной

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    23.04.2020, 10:55
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ 公式チェブラーシカチャンネル Фото: youtube.com/ 公式チェブラーシカチャンネル
Фото: youtube.com/ 公式チェブラーシカチャンネル

В Японии сняли анимированный фильм с персонажами книг Эдуарда Успенского с применением технологий 3D. Четырехминутный мультфильм получился удивительно добрым и удивительно передает визуальные образы, известные многим с детства благодаря шедеврам отечественной школы кукольной анимации.

Фото: instagram.com/ garyjanetti
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В представленном эпизоде крокодил Гена находит Чебурашку в коробке из-под апельсинов в зоопарке, где проходит своеобразное соревнование между разными его обитателями - пингвины прыгают с трамплина, панды жуют бамбук, кролики просто прыгают на месте.

Чебурашка и Гена переодеваются в костюмы этих животных и пытаются повторить их трюки (при этом крокодил бдительно следит за Чебурашкой, чтобы он не расшибся). Однако это не привлекает ничьего внимания.

Увидев, что у калитки с животными заплакал упавший мальчик, Гена достает гармошку и играет, Чебурашка танцует, а мальчик тут же успокаивается, а потом и голосует за дуэт, посчитав их самыми достойными конкурсантами. Ну а Чебурашка получает в награду вожделенный апельсин.

Напомним, что в 2003 году японская фирма SP International приобрела у "Союзмультфильма" права на распространение в Японии мультфильмов о Чебурашке до 2023 года, где он получил невиданный успех.

В 2009-2010 гг. силами японских и южнокорейских аниматоров был подготовлена серия рисованных мультфильмов из 26 эпизодов под общим названием Cheburashka Arere? ("Это что за Чебурашка?").

Также в 2010 году был снят полнометражный мультфильм "Крокодил Гена", который в 2014 году после проволочки с авторскими правами вышел в России.

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