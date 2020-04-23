Кабмин обсудит выделение средств на субсидирование ипотеки под 6,5 процентов

Кабинет министров на заседании в четверг планирует рассмотреть вопрос о выделении Министерству финансов в текущем году шести миллиардов рублей на реализацию программы субсидирования ипотеки для новостроек под 6,5 процентов. Средства будут взяты в резервном фонде правительства.

Проектом другого распоряжения субсидии будут предоставлены на решение жилищных проблем многодетных семей. Речь идет о выплатах в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для тех, у кого после первого января 2019 года родились третий и последующие дети. Этим распоряжением правительство рассчитывает охватить не менее 21 тысячи семей.