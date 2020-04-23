Указ главы Республики Калмыкия от 22 апреля 2020 года № 124 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия"

1. Внести в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия" (с изменениями от 30 марта 2020 года № 94, от 3 апреля 2020 года № 98, от 16 апреля 2020 года № 106, от 17 апреля 2020 года № 112) следующее изменение:

подпункт "ж" пункта 6.3 изложить в следующей редакции:

"ж) иные организации, определенные решениями Правительства Республики Калмыкия, принимаемыми в установленном им порядке, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Калмыкия.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков







