Указ главы Республики Калмыкия от 22 апреля 2020 года № 124 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия"

Новости

Уровень безработицы в США приблизился к показателям времен Великой депрессии 21:54
Косачев призвал мировое сообщество вмешаться в конфликт США и Ирана 21:33
Ученые выяснили, как кофе меняет вкусовые ощущения 21:23
Спасатели ликвидировали возгорание травы в районе Строгино 21:10
"Единая Россия": Овсянников уволен с поста замглавы Минпромторга 21:07
В Новой Москве появится новый промышленный технопарк 20:54
КС Молдавии приостановил ратификацию Соглашения о российском кредите 20:53
Число вылечившихся за сутки в Италии впервые превысило число заболевших 20:50
Иммунологи назвали единственный способ побороть эпидемию коронавируса 20:50
Евролига примет решение по возобновлению сезона 24 мая 20:47
В Тамбовской области скончался первый пациент с COVID-19 20:35
Медики установили, что коронавирус может поражать любой орган 20:34
Собянин назвал оптимальным режим самоизоляции в Москве 20:33
МВД: Тест на коронавирус начальника УВД Москвы на метро - отрицательный 20:33
В Москве начнут штрафовать за нарушение дистанции в общественном транспорте 20:32
В Новосибирской области пожары уничтожили более 50 строений 20:31
Глава МВД Боснии и Герцеговины: Страна не станет депо для террористов 20:31
Руководитель татарстанских коммунистов опроверг заражение COVID-19 20:12
Умер один из жильцов хостела в Ленобласти, где произошла вспышка COVID-19 20:01
В "Единой России" предложили не отключать горячую воду во время самоизоляции 19:54
У берегов Крыма нашли потопленный фашистами теплоход "Армения" 19:45
Глава Подмосковья допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в мае 19:34
Китай даст ВОЗ 30 миллионов долларов наличными 19:28
В Петербурге арестовали владельца хостела, лишившего глаза сотрудницу 19:27
Источник: Южнокорейские СМИ исказили содержание доклада ООН по КНДР 19:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
23 апреля 2020 г.

Указ главы Республики Калмыкия от 22 апреля 2020 года № 124 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия"

1. Внести в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия" (с изменениями от 30 марта 2020 года № 94, от 3 апреля 2020 года № 98, от 16 апреля 2020 года № 106, от 17 апреля 2020 года № 112) следующее изменение:

подпункт "ж" пункта 6.3 изложить в следующей редакции:

"ж) иные организации, определенные решениями Правительства Республики Калмыкия, принимаемыми в установленном им порядке, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Калмыкия.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией