Постановление правительства Кировской области от 22 апреля 2020 года № 199-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с абзацем четвертым статьи 6 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании протокола заседания штаба при Правительстве Кировской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, от 20.04.2020 № 12 Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Приостановить с 04.04.2020 до окончания срока, установленного пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)", деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина. Данные ограничения не распространяются на:

организации, оказывающие ритуальные услуги, услуги по ремонту и обслуживанию бытовой техники, ремонту и обслуживанию автотранспортных средств при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования;

организации и индивидуальных предпринимателей, которые реализуют образовательные программы дошкольного образования для детей лиц, указанных в пункте 3 настоящего постановления, и (или) оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста лиц, указанных в пункте 3 настоящего постановления, при условии соблюдения санитарного режима".

1.1.2. Подпункт 1.4.1 подпункта 1.4 изложить в следующей редакции:

"1.4.1. Обучающимися образовательных организаций с обеспечением реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования с применением с 13.04.2020 электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Данное ограничение не распространяется на осваивающих образовательную программу дошкольного образования детей лиц, указанных в пункте 3 настоящего постановления".

1.1.3. Подпункт 1.12.4 подпункта 1.12 изложить в следующей редакции:

"1.12.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа граждан:

вернувшихся на территорию Российской Федерации, в период ранее 14 календарных дней со дня их возвращения;

вернувшихся на территорию Кировской области из иных субъектов Российской Федерации после окончания периода вахты или служебной командировки, в период ранее 14 календарных дней со дня их возвращения;

совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте 1.10 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции".

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Министерству образования Кировской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области обеспечить деятельность подведомственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для детей работников организаций, на которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239, а также работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, общеобразовательных организаций".

1.3. Перечень товаров первой необходимости изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин





Приложение к постановлению Правительства Кировской области от 22.04.2020 № 199-П

Перечень товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты.

2. Средства дезинфицирующие.

3. Антисептические средства.

4. Салфетки влажные.

5. Салфетки сухие.

6. Мыло туалетное.

7. Мыло хозяйственное.

8. Паста зубная.

9. Щетка зубная.

10. Бумага туалетная.

11. Гигиенические прокладки.

12. Стиральный порошок.

13. Подгузники детские.

14. Спички.

15. Свечи.

16. Пеленка для новорожденного.

17. Шампунь детский.

18. Крем от опрелостей детский.

19. Бутылочка для кормления.

20. Соска-пустышка.

21. Бензин автомобильный.

22. Дизельное топливо.

23. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ).

24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).







