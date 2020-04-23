Постановление правительства Республики Коми от 23 апреля 2020 года № 198 "О некоторых вопросах обеспечения питанием обучающихся в образовательных организациях в Республике Коми"

В связи с введением Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" на территории Республики Коми режима функционирования "Повышенная готовность" и осуществлением в связи с этим в образовательных организациях в Республике Коми образовательной деятельности с использованием дистанционных образовательных технологий, а также в целях обеспечения питанием обучающихся в образовательных организациях в Республике Коми Правительство Республики Коми постановляет:

1. Установить в рамках 2019/2020 учебного года на срок действия режима функционирования "Повышенная готовность" размер стоимости сухого продуктового набора на одного обучающегося из расчета двукратного размера нормы питания в день на одного обучающегося, установленного законодательством Республики Коми:

для обучающихся 1-4 классов в государственных и муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования;

для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования в Республике Коми из семей, признанных в установленном порядке малоимущими.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 апреля 2020 года.

Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр финансов Республики Коми Г. Рубцова







