Приказ администрации главы Республики Коми от 22 апреля 2020 года № 43-р "Об информационной системе "Пропускная система"

На основании части 6 статьи 13 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в целях реализации Указа Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" приказываю:
1. Создать и ввести в эксплуатацию информационную систему "Пропускная система" (далее - Система).
2. Утвердить Положение об информационной системе "Пропускная система" согласно приложению.
3. Определить:
Администрацию Главы Республики Коми - оператором Системы, осуществляющим функциональное администрирование, организационно-методологическое обеспечение модернизации (развития) и использования Системы;
государственное автономное учреждение Республики Коми "Центр информационных технологий" - техническим оператором Системы.
4. Рекомендовать организациям независимо от формы собственности, индивидуальным предпринимателям, территориальным подразделениям федеральных органов государственной власти, действующим на территории Республики Коми, государственным органам Республики Коми, органам местного самоуправления в Республике Коми присоединиться к Системе и применять ее в пределах своей компетенции в целях реализации Указа Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности".
5. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Коми присоединиться к Системе и применять ее в пределах своей компетенции в целях реализации Указа Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности".
6. Признать утратившим силу приказ Администрации Главы Республики Коми от 31 марта 2020 г. № 28-р "Об утверждении форм временных пропусков и порядка их выдачи" с 25 апреля 2020 г.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель Администрации Главы Республики Коми Д.В.Самоваров
Утверждено приказом Администрации Главы Республики Коми от 22 апреля 2020 г. № 43-р (приложение)
Положение об информационной системе "Пропускная система"
I. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с созданием и функционированием информационной системы "Пропускная система" (далее - Система) по адресу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://propusk.rkomi.ru.
2. Целью создания Системы является обеспечение контроля за выдачей пропусков в период действия режима повышенной готовности гражданам для следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) на территории Республики Коми организациями независимо от формы собственности и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена.
3. Система состоит из программно-аппаратного комплекса (далее - ПАК), включающего в себя аппаратные средства, а также средства виртуализации, и программного обеспечения.
4. Участниками системы являются:
1) Оператор Системы;
2) Технический оператор Системы;
3) Организация;
4) Администрация;
5) Диспетчер.
II. Функции участников Системы
5. Оператор Системы выполняет следующие функции:
1) осуществляет функциональное администрирование Системы;
2) осуществляет организационно-методологическое обеспечение модернизации (развития) и использования Системы.
6. Технический оператор Системы выполняет следующие функции:
1) осуществляет первоначальное конфигурирование ПАК и инсталляцию (развертывание) Системы;
2) осуществляет конфигурирование Системы;
3) осуществляет администрирование Системы;
4) проводит мониторинг, обслуживание и проверку Системы в соответствии с эксплуатационной документацией, разрабатывает предложения по ее модернизации;
5) обеспечивает защиту информации, содержащейся в Системе, в том числе от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий в отношении такой информации;
6) обеспечивает бесперебойную работу Системы, в том числе проводит мероприятия по восстановлению работоспособности Системы при сбоях или выходе ее из строя, разрабатывает и представляет Оператору Системы предложения по обеспечению бесперебойной работы Системы;
7) обеспечивает размещение Системы в центре обработки данных Республики Коми (далее - ЦОД);
8) обеспечивает подключение Системы к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
9) осуществляет ежедневное резервное копирование информации Системы с целью ее восстановления в случае утери. Резервные копии Системы хранятся техническим оператором Системы в соответствии с пунктом 20 настоящего Положения и предоставляются Оператору Системы по его запросу в течение 24 часов с момента поступления запроса техническому оператору;
10) проводит мониторинг, обслуживание и проверку технического состояния Системы в соответствии с эксплуатационной документацией;
11) обеспечивает охрану помещения ЦОД и исключает допуск посторонних лиц в указанное помещение.
7. Организация (должностные лица, уполномоченные руководителями государственных органов, органов местного самоуправления в Республике Коми, руководителями организаций независимо от формы собственности, индивидуальными предпринимателями).
Организация выполняет следующие функции:
1) подтверждает от своего имени согласие на обработку общедоступных персональных данных, согласие работников организаций независимо от формы собственности и работников индивидуальных предпринимателей на обработку их общедоступных персональных данных;
2) направляет сведения в соответствии с Порядком выдачи пропусков в форме цифровых пропусков для передвижения по территории Республики Коми в период действия режима повышенной готовности для следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) на территории Республики Коми, утвержденного настоящим приказом, посредством формирования электронной заявки в Системе;
3) осуществляет контроль за выданными цифровыми пропусками и оперативно по мере необходимости актуализирует перечень заявленных цифровых пропусков посредством корректировки заявки в Системе;
4) обеспечивает оповещение своих сотрудников о факте выдачи или аннулировании цифрового пропуска.
8. Администрация (сотрудник, уполномоченный Администрацией Главы Республики Коми).
Администрация выполняет следующие функции:
принятие решения по активации (отказе в активации) электронной заявки Организации.
9. Диспетчер (лицо, уполномоченное на осуществление проверки цифровых пропусков в Системе)
Диспетчер выполняет следующие функции:
1) осуществляет проверку цифровых пропусков в Системе;
2) передает информацию о наличии либо отсутствии активного цифрового пропуска должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Коми.
III. Порядок работы Системы
10. Доступ к Системе осуществляется посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу, указанному в пункте 1 настоящего Положения.
11. Вход участников "Администрация", "Диспетчер" в Систему осуществляется с помощью учетной записи с соответствующими правами, предоставленной техническим оператором Системы на основании соответствующей заявки на предоставление учетной записи.
12. Основанием для предоставления учетной записи, указанной в пункте 11 настоящего Положения, является направленная техническому оператору Системы заявка на подключение к Системе.
13. Участник "Организация" самостоятельно осуществляет регистрацию в Системе. При регистрации Организация должна корректно указать логин, пароль и обеспечить их сохранность и защиту от несанкционированного доступа.
14. При осуществлении взаимодействия участники Системы обязаны руководствоваться законодательством Российской Федерации в сфере информационных технологий и защиты информации и соблюдать установленные требования по защите информации ограниченного доступа на всех этапах ее обработки, хранения и передачи.
IV. Мероприятия по обеспечению бесперебойной работы Системы
15. Допустимое ежедневное время простоя при сбоях и перезагрузке Системы в период с 8:00 до 18:00 часов - не более 60 минут.
16. План резервного копирования данных Системы:
1) осуществление резервного копирования данных - 1 раз в 24 часа;
2) хранение ежедневных резервных копий - 30 календарных дней;
3) хранение еженедельных резервных копий - 90 календарных дней;
4) хранение ежемесячных и ежеквартальных резервных копий - не менее 1 года;
5) хранение годовых резервных копий на внешних носителях - в течение 5 лет.
17. Информация, размещенная в Системе, хранится в течение 5 лет.
18. Перед проведением техническим оператором Системы плановых регламентных работ, влияющих на функционирование Системы, уведомление с указанием периода и причин их проведения не менее чем за 1 рабочий день до проведения указанных регламентных работ размещается в открытом доступе на сайте http://propusk.rkomi.ru. Время проведения плановых работ не учитывается во времени простоя.
19. Техническим оператором Системы осуществляется обеспечение защиты сведений об учетных записях и паролях доступа к Системе.
20. Все участники Системы несут ответственность за соблюдение требований настоящего Положения, а также за нарушение порядка обработки персональных данных и иной конфиденциальной информации в Системе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
V. Порядок доступа к сведениям, содержащимся в Системе, порядок их предоставления, а также обеспечение защиты указанных сведений
21. Доступ к Системе реализуется на основе принятых в Системе функций участников Системы с использованием средств аутентификации и авторизации.
22. Информационные ресурсы Системы, содержащие персональные данные, независимо от уровня и способа их формирования являются государственными информационными ресурсами. Такие ресурсы собираются, обрабатываются, накапливаются, хранятся и передаются в условиях конфиденциальности.
23. Порядок обработки персональных данных и иной конфиденциальной информации в Системе регулируется федеральным законодательством.
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