Постановление администрации Курской области от 23 апреля 2020 года № 417-па "О мерах экономической поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции"

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 439 "Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества", распоряжением Правительства Российской федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности", в целях осуществления мер экономической поддержки предпринимательской деятельности в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, Администрация Курской области постановляет:

1. Комитету по управлению имуществом Курской области (И.В. Куцак) по договорам аренды государственного имущества Курской области, составляющего казну Курской области (в том числе земельных участков), а также земельных участков, право государственной собственности на которые не разграничено, расположенных на территории города Курска, в пределах предоставленных полномочий обеспечить:

а) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2020 года на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 года;

б) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434, заключение дополнительных соглашений, предусматривающих освобождение таких арендаторов от уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2020 г. Освобождение от уплаты указанных арендных платежей осуществляется в случае, если договором аренды предусмотрено предоставление имущества (в том числе земельных участков) в целях его использования для осуществления указанного вида деятельности (видов деятельности), при наличии документов, подтверждающих использование соответствующего имущества для осуществления указанного вида деятельности (видов деятельности);

в) уведомление в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности заключения дополнительных соглашений в соответствии с подпунктами "а" и "б" настоящего пункта.

2. Органам исполнительной власти Курской области по договорам аренды, заключенным в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 14.12.2009 № 425 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Курской области", обеспечить:

а) заключение подведомственными предприятиями и учреждениями в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон;

б) уведомление в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности заключения дополнительного соглашения в соответствии с требованиями подпункта "а" настоящего пункта.

3. Комитету по управлению имуществом Курской области совместно с органами исполнительной власти Курской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя государственных предприятий и учреждений Курской области, обеспечить в течение 30 календарных дней со дня обращения арендатора объекта недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Курской области, осуществляющего деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, заключение дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, в соответствии с требованиями к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 439.

4. Комитету по управлению имуществом Курской области предоставить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды объектов недвижимого имущества в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 439 "Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества", отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Курской области и право государственной собственности на которые не разграничено, расположенных на территории города Курска, в пределах предоставленных полномочий (далее - отсрочка).

4.1. Отсрочка предоставляется в случае, если договором аренды земельного участка, предусмотрено предоставление земельного участка в целях его использования для осуществления видов деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434, заключенным до даты принятия распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

4.2. Отсрочка предоставляется на срок с 1 апреля 2020 г. до 1 октября 2020 г. на следующих условиях:

а) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 г. и не позднее 1 января 2023 г. поэтапно не чаще одного раза в квартал, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежеквартальной арендной платы по договору аренды;

б) отсрочка предоставляется с 1 апреля 2020 г. до даты окончания действия режима повышенной готовности на территории Курской области в размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 50 процентов арендной платы за соответствующий период со дня прекращения действия режима повышенной готовности на территории Курской области до 1 октября 2020 г;

в) предоставление отсрочки оформляется дополнительным соглашением к договору аренды;

г) дополнительное соглашение заключается в течение 30 календарных дней со дня обращения арендатора с заявлением, к которому прилагаются копии договора аренды и дополнительного соглашения к нему, подтверждающих предоставление отсрочки в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления.

4.3. Условия отсрочки, предусмотренные подпунктом 4.2 настоящего постановления, применяются к дополнительным соглашениям к договору аренды об отсрочке независимо от даты заключения такого соглашения.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Курской области руководствоваться положениями, указанными в пунктах 1,3, 4 настоящего постановления.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







