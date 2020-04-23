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23 апреля 2020 г.

Постановление правительства Магаданской области от 17 апреля 2020 года № 279-пп "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-2019"

Дата подписания 17 апреля 2020 г.
Опубликован 23 апреля 2020 г.

В целях предотвращения угрозы распространения на территории Магаданской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 215-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-2019", письмом Роспотребнадзора от 10 апреля 2020 г. № 02/6667-2020-32 Правительство Магаданской области постановляет:

1. Приостановить включительно по 30 апреля 2020 года посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, в том числе культовых зданий (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий).

2. Религиозным объединениям, собственникам культовых зданий и сооружений, иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), обеспечить запрет доступа граждан в указанные культовые здания, строения, сооружения, места и объекты (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов



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