Операция "Деньжата": зачем США украли у КНДР истребитель

В апреле 1953 года американцы предприняли в Корее попытку подкупа летчиков КНДР, КНР и СССР с целью заполучить новейший советский истребитель МиГ-15, доставлявший им много хлопот. Операция получила название "Деньжата" и увенчалась успехом.

Есть только МиГ

Воздушная война в Корее показала превосходство советского истребителя МиГ-15 над американским F-86 Sabre. Маленький и легкий МиГ быстрее ускорялся и лучше маневрировал на высоте, а три его пушки (в том числе 30-миллиметровая) - превращали в решето истребители США и бомбардировщики, которые те прикрывали.

Американцам очень хотелось заполучить советский самолет для исследования и в недрах Пентагона родилась операция "Moolah" (деньжата - англ.). Авторами идеи были специалисты подразделения психологической войны армии США. Их расчет был такой: летчики КНДР, Китая и СССР порабощены тоталитарными режимами, бедны и мечтают о лучшей жизни. Если пообещать им свободу, защиту и денег, то они эскадрильями полетят через линию фронта.

Началось все с конфуза. Операция готовилась в тайне от президента - Дуайт Эйзенхауэр не одобрял подобных штучек, считая, что они подрывают престиж Соединенных Штатов. Тем не менее через четыре дня после того, как план был одобрен Пентагоном, The Washington Post вышла с заголовком "Генерал Марк Кларк предлагает $100 000 за советский истребитель". Генерал Кларк на тот момент командовал войсками США в Корее. Разработчиков плана обидело и то, что о них в статье не было ни слова.

Северокорейский летчик Кым Сок Но. Фото: US Air Force|Wikimedia.org

...и чемодан денег впридачу

В ночь на 26 апреля два бомбардировщика B-29 разбросали над прифронтовыми аэродромами КНДР 1,2 миллиона листовок на русском, китайском и корейском языках, предлагающих пилотам перелететь на самолете к противнику и начать новую счастливую жизнь. "Генерал Кларк гарантирует перебежчикам убежище, защиту, человеческую заботу и внимание", - говорилось в прокламациях. Тексты на разных языках отличались друг от друга. Для корейцев основной упор делался на деньги, в русском варианте фигурировали слова "свобода", "смелость" и "новая жизнь". В конце листовки значилось вознаграждение - 50 тысяч долларов за МиГ-15, доставленный на аэродром Южной Кореи в исправном состоянии. Аналогичная сумма ранее была обещана любому перебежчику из армии КНДР.

Эффект от операции "Деньжата" проявился сразу: в течение следующей недели интенсивность полетов МиГ-15 резко снизилась. Правда, война уже практически закончилась и какого-то военного результата это не дало. А ранним утром 21 сентября лейтенант Кым Сок Но - самый молодой на тот момент летчик ВВС КНДР, - взлетел на МиГ-15бис с бортовым номером "2057 красный" с авиабазы Сунан под Пхеньяном и около 10 часов приземлился на аэродроме Киего в Южной Корее. После первых допросов пилота переправили на базу ЦРУ под Сеулом, а истребитель разобрали и транспортным самолетом доставили на американскую авиабазу на Окинаве, где быстренько нанесли на него знаки различия ВВС США.

Кым Сок Но получил обещанный гонорар - погашенный чек на 100 тысяч долларов с его подписью выставлен в американском авиамузее. Летчик перебрался в США, сменил имя на Кеннет Роу и работал инженером в авиакомпании. А Советский Союз отменил поставки КНДР новейшего истребителя МиГ-17.