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23 апреля 2020 г.

Постановление правительства Орловской области от 22 апреля 2020 года № 254 "О мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности"

Дата подписания 22 апреля 2020 г.
Опубликован 23 апреля 2020 г.

В целях предоставления отдельных мер экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности, в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Орловской области от 19 марта 2020 года № 155 "О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Орловской области" Правительство Орловской области постановляет:

1. Продлить установленные статьей 4 Закона Орловской области от 25 ноября 2003 года № 364-ОЗ "О налоге на имущество организаций" сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций в отношении налогоплательщиков, являющихся арендодателями, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц, основным видом деятельности которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности является деятельность класса 47 "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" или класса 68 "Операции с недвижимым имуществом", за II квартал 2020 года - не позднее 5 декабря 2020 года.

2. Основанием для продления срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций налогоплательщикам - арендодателям является предоставление отсрочки по уплате арендных платежей арендаторам, занятым в отраслях российской экономики, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции".

3. Продление срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций применяется в отношении налогоплательщиков - арендодателей, заключивших с арендаторами зданий и помещений, принадлежащих им на праве собственности, дополнительные соглашения к договору аренды, предусматривающие отсрочку уплаты арендных платежей в 2020 году, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) договор аренды заключен до 19 марта 2020 года;

2) дополнительное соглашение к договору аренды об отсрочке уплаты арендной платы заключено после 19 марта 2020 года;

3) в отношении предоставляемых в аренду зданий и помещений осуществлена государственная регистрация права собственности.

4. Действие настоящего постановления не распространяется на налогоплательщиков, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Налогового кодекса Российской Федерации принято решение о продлении сроков уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам.

Председатель Правительства Орловской области А.Е.Клычков



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