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23 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Пензенской области от 23 апреля 2020 года № 68 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Дата подписания 23 апреля 2020 г.
Опубликован 23 апреля 2020 г.
Вступает в силу 23 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области"

В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. в подпункте 10.6 пункта 10 слова "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" заменить словами "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";

1.2. в пункте 20 слова "с 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года" заменить словами "с 13 апреля 2020 года по 24 апреля 2020 года и с 27 апреля по 30 апреля 2020 года".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев



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