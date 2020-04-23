Балаковская АЭС оказывает адресную помощь ветеранам спорта

Балаковская атомная станция поддерживает волонтерское движение спортсменов-боксеров Балаковского муниципального района. Именно они приходят на помощь в трудный период, связанный с мероприятиями по противодействию распространения коронавирусной инфекции в городе Балаково.

Многие заслуженные тренеры и бывшие спортсмены находятся на самоизоляции и не имеют возможности покинуть свои квартиры из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. Свои заявки на их бесплатное получение они оставляют на сайте "Боксобъединяет.рф", откуда эту информацию в режиме онлайн получают представители спортивного сообщества города.

Работник Балаковской АЭС и по совместительству президент Федерации бокса Балакова Дмитрий Шевченко стал участником волонтерского движения. Вместе со старшим тренером спортивной школы "Олимпик" Кириллом Трухляевым он оказывает адресную помощь не только ветеранам спорта, но и многодетным малообеспеченным семьям.

Они развозят бесплатные наборы масок и антисептиков тем, кто обратился на горячую линию сайта "Боксобъединяет.рф".

По словам Кирилла Трухляева, ежедневно на сайт поступает множество просьб от тех, кто вынужден сегодня оставаться дома. Среди самых частых - привести маски и дезинфицирующие средства.

"В это непростое время очень важна социальная помощь, - говорит Дмитрий Шевченко. - Балаковская атомная станция всегда была социально ориентированным предприятием, поддерживающим в нашем городе спорт. Сегодня АЭС и концерн "Росэнергоатом" активно развивают детский и юношеский бокс. Впереди - турнир города (призы от Роэнергоатома уже закуплены) в честь 75-летия атомной промышленности. Ну а сегодня я вместе с боксерами города и тренерским коллективом поддерживаю волонтерское движение".

Пресс-релиз предоставлен управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС