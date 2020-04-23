Минобороны передали два модернизированных ракетоносца Ту-160

На авиазаводе в Казани представители Минобороны РФ приняли после модернизации два стратегических ракетоносца Ту-160: "Иван Ярыгин" и "Василий Решетников".

- На самолетах модернизированы системы инерциальной навигации, управления двигателями и оружием с применением современных цифровых технологий. Проведенные работы улучшат тактико-технические характеристики Ту-160, - сообщили в военном ведомстве. Машины прошли наземные испытания и контрольный облет для подтверждения качества выполненных работ.

Ту-160 - флагман дальней авиации ВКС России, многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Это самый тяжелый в мире боевой самолет и самый скоростной бомбардировщик из стоящих на вооружении.

В распоряжении ВКС России имеется 16 самолетов этого типа, все они базируются на авиабазе Энгельс под Саратовом. В 2015 году было принято решение возобновить производство глубоко модернизированной версии Ту-160М. 2 февраля созданный на базе строевого ракетоносца опытный образец Ту-160М "Игорь Сикорский" впервые поднялся в воздух. Самолет получил новое пилотажно-навигационное оборудование, радар, системы связи и управления, бортовой комплекс обороны.