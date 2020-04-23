Нижегородцев подключат к федеральной системе выдачи QR-кодов

Нижегородскую область подключат к федеральной платформе оформления цифровых пропусков на период самоизоляции. Точная дата подключения региона неизвестна, сообщили "РГ" в областном правительстве.

Региональный сервис по оформлению пропусков "Карта жителя" продолжит работать параллельно. На федеральной платформе разовый пропуск можно будет оформить при наличии учетной записи на Едином портале госуслуг с помощью мобильного приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус".

По информации регионального правительства, всего с 10 по 22 апреля на нижегородцев, нарушивших режим повышенной готовности, составлено 524 протокола, из них 466 направлено в суд, по 27 вынесены решения. В 10607 случаях проверяющие ограничились профилактической беседой о том, насколько опасно может быть нарушение режима для самого нарушителя и для его близких.

По состоянию на 22 апреля, среднее значение индекса мобильности в Нижегородской области снизилось в сравнении с предыдущим днем на 0,4 пункта и составило 18. В Нижнем Новгороде этот показатель составил 24,4 (-0,7 пункта).

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