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23.04.2020,  
12:35
Текст:  Антон Валагин

Видео: к строительству госпиталя привлекли военную авиацию РФ

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 215 тонн стройматериалов на площадку многофункционального медицинского центра Западного военного округа в Калининграде.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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- Стройматериалы доставляются самолетами Ил-76 из Санкт-Петербурга. Воздушный коридор обеспечивает непрерывный ход работ на стройплощадке, - рассказали в пресс-службе ЗВО.

Калининградский медцентр площадью более 17 тысяч квадратных метров - один из 16 госпиталей, возводимых Минобороны по всей территории РФ. Работы ведутся круглосуточно в три смены, на площадке задействованы около 500 рабочих и 100 единиц техники. Первый госпиталь в Нижнем Новгороде возвели за 28 суток.

Помимо калининградского, в ЗВО строятся еще четыре инфекционных медцентра: в Одинцове, Подольске, Санкт-Петербурге и Смоленске.

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