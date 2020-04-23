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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У берегов Крыма нашли потопленный фашистами теплоход "Армения"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Русская подводно-исследовательская экспедиция. Фото: Русская подводно-исследовательская экспедиция.
Фото: Русская подводно-исследовательская экспедиция.

У побережья Крыма, в 17 милях от Ялты, с помощью глубоководного комплекса "Селигер" Минобороны РФ обнаружено затонувшее в 1941 году в Черном море санитарное судно "Армения". Об этом "РГ" сообщили участники "Русской подводно-исследовательской экспедиции", которые занимались поисками судна на протяжении многих лет.

Несмотря на то, что на борту теплохода находились по разным данным от шести до десяти тысяч человек, место его гибели до сих пор оставалось неизвестным. Теперь еще одна трагическая страница истории Великой Отечественной войны и обороны Крыма может дополниться новыми фактами.

Фото: Черноморский флот
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Предположительное место гибели судна было найдено после обследования более 300 квадратных километров акватории Черного моря. И вот во время одного из походов "Русской подводно-исследовательской экспедиции" в 2016 году с помощью гидролокации удалось установить предположительное место катастрофы. В 2017 году эту информацию удалось подтвердить и с помощью магнитометра, который зафиксировал сильную магнитную аномалию. Но для 100-процентной уверенности было необходимо изучение дна с помощью подводного робота, и теперь оно состоялось. Глубоководный комплекс "Селигер" Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ подтвердил версию поисковиков.

- Теперь сомнения развеялись, и наша точка, заявленная еще в 2016 году, подтвердилась, - сообщили участники "Русской подводно-исследовательской экспедиции". - Теперь мы точно знаем, где покоится самая большая катастрофа на Черном море. Корабль находился на большом склоне, сползая в расщелину. Глубина, как и ранее заявляли, - 1500 метров.

Двухпалубный теплоход "Армения" водоизмещением 5805 тонн был спущен на воду в Ленинграде в 1928 году и был рассчитан на перевозку 980 пассажиров и 1000 тонн груза. С 1931 год был включен в состав Черноморского государственного морского судоходства. С сентября 1941 года переоборудован под санитарный транспорт и выполнял рейсы для эвакуации гражданского населения и раненых военных Одессы и Севастополя, а также осуществлял транспортировку боеприпасов, военной техники, продовольствия и медикаментов.

6 ноября 1941 года транспорт вышел из Севастополя в Туапсе с ранеными и пассажирами на борту, по пути следования зашел в Ялту для эвакуации раненых.

7 ноября 1941 года в 11 часов 25 минут на траверсе Гурзуфа теплоход был атакован двумя торпедами, выпущенными немецким торпедоносцем Luftwaffe "He IIIJ". Фашистский самолет атаковал теплоход, хотя он имел отличительные знаки санитарного судна. Одна из торпед попала в носовую часть судна.

Фото: Wikimedia.org
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В 11 часов 29 теплоход затонул. Спасти с него удалось только восемь человек. Согласно сохранившимся в архивах Минобороны документам, на борту судна были раненые бойцы, а также весь личный состав четырех морских севастопольских и ялтинских госпиталей, эвакуированные граждане. По количеству жертв это самая большая катастрофа среди судов стран антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. По одной из версий, которой, правда, так и не нашлось подтверждения, на борту теплохода якобы вывозился с полуострова большой груз золота.

Регулярно в Севастополе у причальной стенки госпиталя Черноморского флота имени Н.И. Пирогова проходят траурные церемонии, на которых вспоминают погибших на теплоходе "Армения". Поиски теплохода продолжались несколько десятилетий и при СССР, и при Украине. Несколько раз различные экспедиции объявляли об успехе и обнаружении координат гибели судна, но эти сведения ни разу не подтверждались. Оставались не обследованными лишь несколько глубоководных квадратов.

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