Памятник маршалу Жукову в Москве на Манежной площади демонтировали 20 марта. Это стало для всех неожиданностью. Власти пообещали вернуть памятник на место к Дню Победы и сдержали обещание.

Монумент работы Вячеслава Клыкова, который установили в 1995 году, к 50-летию Победы, срезали с постамента, а на его место установили новую скульптуру. Она была похожа на ту, что простояла на площади почти четверть века, но все-таки существенно отличалась от оригинала. В частности, маршал отдавал правой рукой воинское приветствие, а не опускал ее вниз. Изменения коснулись и анатомии коня.

Поначалу никто не мог внятно ответить, как в центре Москвы в одночасье один памятник заменили другим. Затем руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов сообщил, что о замене памятника не может быть и речи:

- Была идея временного размещения на этом месте копии скульптуры, но с некоторыми изменениями. Однако в связи с состоянием постамента решено и копию отвезти в мастерские, а после реставрации вернуть исторический памятник на место.

Оба памятника в итоге оказались в литейной мастерской в подмосковных Химках. Народный художник России Дмитрий Тугаринов, автор памятника Суворову на перевале Сен-Готард в Швейцарии, вместе с сыном Вячеслава Клыкова Андреем ездил в Химки и видел, в каком состоянии находится срезанный с постамента памятник.

- Меня на территорию так и не пустили, а вот Андрей памятник видел вблизи. Но мне и через ворота тоже было видно, что сделали со скульптурой. Она была срезана нещадно - как в переплавку, - говорит Тугаринов.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов вскоре после демонтажа памятника пообещал, что скульптура точно вернется на место к Дню Победы. Так и произошло.

- Так делать нельзя, - уверен Тугаринов. - Клыков - очень серьезный скульптор. Но условия, в которых он работал над памятником Жукову, были ужасающими. Если у этой скульптуры и есть недочеты, то это - приметы времени. Скульптура, которую поставили вместо клыковской, пусть и на короткое время, - на несколько порядков хуже.

Несмотря на то, что скульптура была спилена с постамента, собрать ее вновь не составило большого труда.

- Это несложно. Хорошие мастера с такой реставрацией могут справиться довольно быстро, - сказал Тугаринов.