Скончался олимпийский чемпион Москвы-1980

Чемпион Олимпийских игр 1980 года в спортивной ходьбе на дистанции 50 км в составе сборной ГДР Хартвиг Гаудер скончался в возрасте 65 лет.

По данным источника Bild, причиной смерти стал сердечный приступ, который перенес бывший спортсмен. Издание отмечает, что в 1997 году Гаудер пережил операцию по пересадке сердца. Но из-за заражения бактериальной инфекцией работоспособность этого органа снижалась. Кроме того, у олимпийского чемпиона некоторое время назад отказали почки.

Кстати, после Игр в Москве восточногерманский спортсмен завоевал еще и бронзовую медаль на Олимпиаде 1988 года. Также он выигрывал первенство мира.