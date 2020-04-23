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23 апреля 2020 г.

Постановление правительства Ставропольского края от 21 апреля 2020 года № 187-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае за I квартал 2020 года"

Дата подписания 21 апреля 2020 г.
Опубликован 23 апреля 2020 г.
Вступает в силу 21 апреля 2020 г.

В соответствии с Законом Ставропольского края "О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае" Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ставропольском крае за I квартал 2020 года в размере:

а) на душу населения - 9414 рублей;

б) по основным социально-демографическим группам населения:

для трудоспособного населения - 10058 рублей;

для пенсионеров - 7682 рублей;

для детей - 9779 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров



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