Постановление правительства Республики Тыва от 17 апреля 2020 года № 168 "О реализации отдельных дополнительных мер, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на территории Республики Тыва"

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и Указа Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва", Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Стандарт санитарно-эпидемиологической безопасности деятельности организации (предприятия) в условиях неблагополучия по новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

Порядок осуществления должностными лицами уполномоченного органа исполнительной власти Республики Тыва полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономики Республики Тыва.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Разместить настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва А.Брокерт







