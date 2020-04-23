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23 апреля 2020 г.

Постановление правительства Тюменской области от 23 апреля 2020 года № 231-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 23 апреля 2020 г.
Опубликован 23 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. Пункт 6 дополнить новым подпунктом 6.9, изменив последующую нумерацию подпунктов:

"6.9. ввести режим дистанционной работы ГАУ ТО "Центр государственной жилищной поддержки".

Государственные услуги предоставлять в помещениях ГАУ ТО "Центр государственной жилищной поддержки" в ограниченном режиме (по предварительной записи).".

2. Абзац третий пункта 16 изложить в следующей редакции:

"при регистрации лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 обеспечить проведение дезинфекции улиц и (или) мест общего пользования в населенных пунктах муниципальных образований Тюменской области, где зарегистрированы такие случаи, с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств (по режиму против вирусной инфекции).".

Губернатор области А.В.Моор



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