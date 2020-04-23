Умер "звездный повар" Сирио Маккиони

Сирио Маккиони, знаменитый шеф-повар, открывший в 1974 году культовый ресторан Le Cirque в отеле Mayfair на Манхэттене, умер в возрасте 88 лет.

Как уточняет THR, смерть ресторатора подтвердил его сын Мауро, рассказав, что отец умер на вилле их семьи в Тоскане утром понедельника.

Как добавил Мауро, Маккиони-старший страдал от последствий перенесенного инсульта и болезни Альцгеймера.

Good bye to a “Grande Maestro “ of the Italian restaurant scene in NY and all over the world. Thank you for your many contributions . RIP Sirio Maccioni pic.twitter.com/jWtAhmsij4 — Lidia Bastianich (@LidiaBastianich) April 20, 2020

Прямого отношения к кино покойный не имеет (появлялся лишь в документалках и на профильных телешоу), но его заведение быстро стало престижным в среде "богатых и знаменитых" - в нем любили вечерок скоротать большие звезды Голливуда, эстрады, политики.

Завсегдатаями Le Cirque были Фрэнк Синатра, Генри Киссинджер, Грейс Келли, Ричард Никсон, Билл Клинтон, Диана Росс, Рональд Рейган, модельер Билл Бласс, множество иных.

Из Mayfair кабачок переехал, с новым названием Le Cirque 2000, в отель New York Palace в 1997-м, а в 2006 - на 58-ю улицу. В 2017-м ресторан обанкротился и закрылся, но его филиалы до сих пор работают в Лас-Вегасе, Дубае и Нью-Дели.