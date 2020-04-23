Распоряжение губернатора Волгоградской области от 23 апреля 2020 года № 73-р "О подготовке и введению на территории Волгоградской области цифровых пропусков для передвижения в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019"

В соответствии с пунктом 2 Перечня поручений по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 15 апреля 2020 г., в целях подготовки к введению на территории Волгоградской области цифровых пропусков для передвижения в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Волгоградской области:

1. Государственно-правовому управлению аппарата Губернатора Волгоградской области совместно с комитетом информационных технологий Волгоградской области до 27 апреля 2020 г. разработать и представить для согласования в оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Волгоградской области (далее именуется -Оперативный штаб) проект постановления Губернатора Волгоградской области о введении на территории Волгоградской области цифровых пропусков для передвижения в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

2. Комитету информационных технологий Волгоградской области до 27 апреля 2020 г. представить в Оперативный штаб:

предложения о создании системы оформления и выдачи цифровых пропусков для передвижения в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 (далее именуются - цифровые пропуска) на территории Волгоградской области;

проект приказа о создании баз данных, необходимых для выдачи цифровых пропусков, а также о порядке и формате представления сведений в указанные базы данных.

3. Комитету по труду и занятости населения Волгоградской области:

1) после согласования Оперативным штабом проектов правовых актов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего распоряжения, обеспечить информирование организаций (работодателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" [далее именуются - организации (работодатели) деятельность которых не приостановлена], о подготовке к введению на территории Волгоградской области цифровых пропусков;

2) после принятия в установленном порядке правовых актов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения:

обеспечить разъяснение организациям (работодателям), деятельность которых не приостановлена, порядка и условий оформления цифровых пропусков для работников указанных организаций;

оказать содействие организациям (работодателям), деятельность которых не приостановлена, в подготовке и представлении сведений, необходимых для получения цифровых пропусков работниками указанных организаций;

оказывать содействие гражданам и организациям (работодателям), деятельность которых не приостановлена, в получении цифровых пропусков.

4. Комитету здравоохранения Волгоградской области после принятия в установленном порядке правовых актов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения, представлять в комитет информационных технологий Волгоградской области сведения о гражданах, которые в соответствии с пунктом 3 постановления Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" обязаны обеспечить самоизоляцию на дому, а также о гражданах, помещенных на карантин в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

5. Рекомендовать организациям (работодателям), деятельность которых не приостановлена, в целях подготовки к введению на территории Волгоградской области цифровых пропусков представлять в органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области по месту осуществления деятельности информацию, необходимую для оформления и выдачи цифровых пропусков работникам указанных организаций, в формате, установленном комитетом информационных технологий Волгоградской области.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области:

подготовить в электронном виде перечни организаций (работодателей), деятельность которых не приостановлена, для последующего их внесения в систему оформления и выдачи цифровых пропусков в формате, установленном комитетом информационных технологий Волгоградской области;

организовать принятие от организаций (работодателей), деятельность которых не приостановлена, информации, необходимой для оформления и выдачи цифровых пропусков работникам указанных организаций, в формате, установленном комитетом информационных технологий Волгоградской области.

7. Комитету по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области оказывать содействие органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области при подготовке информации, предусмотренной пунктом 6 настоящего распоряжения.

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Волгоградской области В.В.Бахина.

9. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров







