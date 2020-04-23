Указ главы Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2020 года № 1134 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории вахтового поселка ООО "ВостСибСпецМонтаж"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом предложения Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 22 апреля 2020 г. № 14-00-03/22-2020, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального района "Сунтарский улус (район)" Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Ввести с 11 часов 00 минут 23 апреля по 30 апреля 2020 года на отдельной территории сельского поселения "Кутанинский наслег" муниципального района "Сунтарский улус (район)" Республики Саха (Якутия), расположенной на земельных участках с кадастровыми номерами 14:26:006002:225, 14:26:006002:229 (далее - вахтовый поселок), следующие ограничительные мероприятия (карантин):

1) ограничить свободное передвижение граждан (выезд всех граждан, находящихся в вахтовом поселке, за пределы вахтового поселка и въезд в вахтовый поселок);

2) разрешить выезд граждан только после получения отрицательного результата на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

3) обязать граждан, находящихся в вахтовом поселке: соблюдать социальное дистанцирование не менее 1 метра между гражданами;

при повышении температуры тела и/или появлении респираторных симптомов незамедлительно вызвать медицинскую помощь для последующей изоляции в условиях обсерватора;

4) прекратить транспортное сообщение по автомобильным дорогам вахтового поселка, включая передвижение на личных автомобилях, грузовые перевозки, за исключением перевозки продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости;

перевозки твердых и жидких бытовых отходов, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями специализированным автотранспортом;

перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

передвижения транспортных средств Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия), Министерства обороны Российской Федерации и иных федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов государственной власти Республики Саха (Якутия), ООО "ВостСибСпецМонтаж", администрации муниципального района "Сунтарский улус (район)", учреждений здравоохранения.

2. Рекомендовать Главному управлению по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) (Архипов А.А.) совместно с администрацией муниципального района "Сунтарский улус (район)" Республики Саха (Якутия) (Григорьев А.В.) и ООО "ВостСибСпецМонтаж" (Корякин Д.Ю.):

1) ввести пропускную систему на границе вахтового поселка для граждан, которые по служебной необходимости выезжают (въезжают) за (в) пределы вахтового поселка. При организации пропускного режима учитывать наличие контактов с заболевшими гражданами, исключая выезд таких граждан;

2) в течение суток с момента подписания настоящего Указа представить в оперативный штаб по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) новой коронавирусной инфекции (COVID-19) доклад о мерах, принятых по введению пропускного режима на границе вахтового поселка.

3. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Борисова Е.А.) обеспечить работу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Сунтарская центральная районная больница" по типу инфекционного стационара с соблюдением мер профилактики внутрибольничного инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также маршрутизацию больных по утвержденной схеме.

4. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Саха (Якутия) (Прокопенко В.Н.) организовать круглосуточные посты на въезде в вахтовый поселок и выезде из него, обеспечив проезд транспортных средств в случаях, указанных в подпункте 4 пункта 1 настоящего Указа, а также перемещение лиц, определенных в соответствии с подпунктом 1, 2 пункта 1 настоящего Указа.

5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) (Игнатьева М.Е.) незамедлительно (в течение часа) направлять информацию о пациентах с подтвержденными, сомнительными результатами лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), а также о контактных лицах с учетом законодательства о персональных данных в Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) для организации оказания штаб по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Рекомендовать ООО "ВостСибСпецМонтаж" (Корякин Д.Ю.):

1) установить за лицами, находящимися в вахтовом поселке, и иными лицами, посещавшими вахтовый поселок, медицинское наблюдение с обязательной термометрией, осуществлением лабораторного контроля на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) по схеме обследования;

2) организовать проведение заключительной дезинфекции объектов вахтового поселка при выявлении больных (подозрительных) и контактных, помещений для общественного питания, иных объектов и помещений, а также прилегающей территории;

3) организовать введение масочного режима (смена масок каждые два часа), утренние фильтры для работников с измерением температуры тела, режим текущей дезинфекции помещений, оборудования и т.д., обеспечить наличие кожных антисептиков и условия для мытья рук (мыло, бумажные полотенца), использование устройств обеззараживания воздуха в помещениях;

4) развернуть в вахтовом поселке обсерватор для лиц с респираторными симптомами и подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

5) информировать лиц, находящихся в вахтовом поселке, с использованием различных средств оповещения (радио, объявления, голосовые сообщения, памятки и др.) о правилах карантинных мероприятий, мерах профилактики, своевременном обращении за медицинской помощью, выявлении контактных, заболевших, а также об административной и уголовной ответственности граждан и юридических лиц в случае их нарушений;

6) усилить охрану объектов и обсерватора;

7) обеспечить соблюдение дистанции между сотрудниками не менее 1 метра (социальное дистанцирование) с нанесением специальной разметки в помещениях и местах скопления людей;

8) обеспечить дезинфекцию транспорта на контрольно-пропускных пунктах.

7. Рекомендовать главе муниципального района "Сунтарский улус (район)" Республики Саха (Якутия) (Григорьев А.В.) организовать работу "горячей линии" по вопросам новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

8. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В.

9. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







