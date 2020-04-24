Brunch - универсальный сервиз от Baccarat с геометрическим дизайном

Бренд хрусталя Baccarat представил универсальный сервиз Brunch с геометрическим дизайном. В него вошли предметы из новой линии Swing и классических коллекций бренда Mille Nuits, Massena и Harcourt.

Каждый предмет из Brunch легко сочетается с другими коллекциями, а также меняет свое назначение в зависимости от сервировки. Так, хрустальные подставки для бамбуковых палочек можно использовать как подставки для ножей или суповых ложек.

Фото: Baccarat

Если взглянуть сверху на предметы коллекции Swing, вошедшие в сервиз Brunch, то в их дизайне можно увидеть очертания раскрывшегося бутона розы. Сбоку этот же орнамент напоминает изгиб губ. В линию входят хрустальные пиалы, которые можно использовать для соусов, для орешков или конфет, классическая французская тарелка для хлеба и обеденная тарелка для десертов или закусок.

Сервиз также дополнен комплектом из двух подставок для яиц из классической линии Harcourt. Форма чаши и основание предметов вдохновлены историческим бокалом, который выпускается брендом Baccarat с 1841 года. Здесь тоже кроется универсальность: этот предмет сервировки, помимо прямого назначения, послужит в качестве рюмки для ликера, подставки для подачи специй или даже для хранения украшений.

Фото: Baccarat

В том же дизайне Harcourt выполнены новые хрустальные подсвечники, вдохновленные строгим видом серебряных канделябров XVIII века.

Фото: Baccarat

Ещё одно обновление классической линии Baccarat - бокал Massena N°O. Новый фужер - самый большой в коллекции и напоминает трофейный кубок. Он задумывался как большой бокал для воды, в котором достаточно места для льда - на американский манер, но может быть использован для подачи фруктов или мороженного.

Фото: Baccarat

Трехъярусная этажерка для сладостей Mille Nuits тоже может быть использована для сервировки фруктов.

Фото: Baccarat

Последняя новинка - широкая фруктовая ваза New Antique в белом цвете, продолжающая коллаборацию Baccarat и голландского дизайнера Марселя Вандерса. Это объемная хрустальная чаша на мраморном основании, сочетающая античность с современностью. Каждая ваза пронумерована и дополнена подписью дизайнера.