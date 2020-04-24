Постановление губернатора Челябинской области от 24 апреля 2020 года № 119 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области в I квартале 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме Российской Федерации", законами Челябинской области "Об установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области" и "О потребительской корзине в Челябинской области на 2018-2020 годы" постановляю:
1. Установить величину прожиточного минимума в Челябинской области в I квартале 2020 года:
в расчете на душу населения - 10 440 рублей;
по основным социально-демографическим группам населения, в том числе:
для трудоспособного населения 11 183 рубля;
для пенсионеров 8 661 рубль;
для детей - 10 849 рублей.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
А.Л.Текслер
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