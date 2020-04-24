Постановление губернатора Челябинской области от 24 апреля 2020 года № 119 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области в I квартале 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме Российской Федерации", законами Челябинской области "Об установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области" и "О потребительской корзине в Челябинской области на 2018-2020 годы" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Челябинской области в I квартале 2020 года:

в расчете на душу населения - 10 440 рублей;

по основным социально-демографическим группам населения, в том числе:

для трудоспособного населения 11 183 рубля;

для пенсионеров 8 661 рубль;

для детей - 10 849 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

А.Л.Текслер







