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24 апреля 2020 г.

Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 апреля 2020 года № 152-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за I квартал 2020 года"

Дата подписания 24 апреля 2020 г.
Опубликован 24 апреля 2020 г.
Вступает в силу 24 апреля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 апреля 2013 года № 24-оз "О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", учитывая решение Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 15 апреля 2020 года № 9), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за I квартал 2020 года:

в среднем на душу населения - 15332 рубля;

для трудоспособного населения - 16472 рубля;

для пенсионеров - 12500 рублей;

для детей - 15343 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова



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