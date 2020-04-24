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Рубрика: В мире

Какие товары пропали из магазинов в разных странах после начала пандемии

Текст: Константин Волков
Информация о введении изоляционного режима вызвала ажиотажный спрос не только в России, но и по всему миру. При этом популярностью пользовались не только продукты первой необходимости, но и весьма неожиданные товары.

Так, согласно информации онлайн-издания Al-Monitor, самым странным оказался выбор афганских покупателей. Там в начале пандемии вдруг прошел слух, что от коронавируса помогает черный чай. В соцсетях стала вирусно распространяться картинка, на который новорожденный младенец, почему-то уже с усами, говорит, что "Я прожил на этом свете всего два часа, но хочу сказать вам, что черный чай - отличное лекарство от этого вируса". Доводы усатого младенца, видимо, оказались убедительными - цена на черный чай в Афганистане взлетели в три раза.

На Шри-Ланке власти полностью запретили продажу алкоголя, из-за чего население массово стало гнать местный самогон "касиппу", по этой причине из магазинов исчез сахар.

В Ираке очень любят общаться и смотреть телевизор под соленые семечки подсолнуха, а поскольку это основное занятие иракцев на карантине, то семечки моментально стали дефицитом.

В бывших советских республиках Средней Азии резко повысился спрос и цены на дикую руту, она же дымянка лекарственная. Это целебное растение, известное с древних времен. Его широко используют в регионе для дезинфекционного окуривания помещений.

Фото: China Daily via REUTERS
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В Болгарии, как и в России, резко вырос спрос на имбирь и лимоны, а в Тунисе - на чеснок, несмотря на заверения врачей, что от коронавируса эти продукты не спасают.

В Европе тем временем оказалось сложно достать муку и дрожжи, поскольку население на карантине стало массово печь хлеб и сдобу в домашних условиях.

Между тем 23 апреля начался священный мусульманский месяц Рамадан. В течение этого месяца нельзя есть от восхода до заката, но многие мусульмане искупают дневные лишения обильными трапезами после заката солнца. Это требует больших запасов еды. В Алжире, например, исчезла манка (точнее, семолина), из которой там пекут хлеб и делают сладости.

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