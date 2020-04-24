Постановление губернатора Камчатского края от 22 апреля 2020 года № 59 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" изменения, изложив постановляющую часть в следующей редакции:

"1. Обязать граждан до 30 апреля 2020 года включительно соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания).

Указанное требование не распространяется на работодателей и работников органов и организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих право осуществлять деятельность в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и распоряжением Правительства Камчатского края от 08.04.2020 № 106-РП.

Работодателям, индивидуальным предпринимателям обеспечить оформление и выдачу справки, при наличии которой разрешается передвижение граждан по территории Камчатского края в целях осуществления трудовой (служебной) деятельности по рекомендуемой форме, утвержденной распоряжением Губернатора Камчатского края от 06.04.2020 № 371-Р.

Адвокаты и нотариусы вправе передвигаться по территории Камчатского края в целях исполнения обязанностей по оказанию квалифицированной юридической помощи на основании удостоверения адвоката или нотариуса.

2. При соблюдении режима самоизоляции:

1) не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

2) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

3) гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, - не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Для получения помощи в доставке продуктов питания, лекарственных препаратов, товаров первой необходимости и иной помощи обращаться по телефонам +7 800 300-49-19 и 112, а также на "горячую линию" Министерства социального развития и труда Камчатского края по телефону 8 (4152) 23-02-50 и Агентства по делам молодежи Камчатского края по телефону 8-902-463-19-20.

3. Обязать:

1) граждан, вернувшихся в Российскую Федерацию, при прибытии воздушным или морским пассажирским транспортом на территорию Камчатского края находиться в изоляции в условиях обсерватора в течение 14 календарных дней со дня прибытия в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30,03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019".

Указанное требование не распространяется на граждан, прибывших в Камчатский край после 14-тидневной изоляции в условиях обсерватора в других субъектах Российской Федерации;

2) граждан, посещавших субъекты Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19:

а) при прибытии в г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово (в случае следования транзитом из указанных населенных пунктов к месту проживания (пребывания) в другой населенный пункт на территории Камчатского края -при прибытии к месту проживания (пребывания)) сообщать о своем месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию по телефонам +7 800 300-49-19 и 112, а также на "горячую линию" Министерства здравоохранения Камчатского края по телефону: 8 (4152) 20-12-16 в рабочие дни с 9:00 до 17:00, 8 (4152) 22-05-18 в выходные дни и нерабочее время, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю по телефону: 8 984 160 54 13;

б) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия к месту проживания (пребывания).

Указанное требование не распространяется на граждан, прибывших в Камчатский край после 14-тидневной изоляции в условиях обсерватора в других субъектах Российской Федерации, а также на граждан, прибывших к месту проживания (пребывания) в населенные пункты на территории Камчатского края после 14-тидневной самоизоляции в г. Петропавловск-Камчатский или другом населенном пункте непосредственно со дня прибытия из другого субъекта Российской Федерации;

в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации;

4) граждан, совместно проживающих в период обеспечения самоизоляции с гражданами, указанными в пункте 2 настоящей части:

а) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее чем на 14 календарных дней со дня прибытия;

б) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

31. Обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты (маски) при передвижении на общественном транспорте, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги.

4. Приостановить до 30 апреля 2020 года включительно:

1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, всех форм публичных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий и оказания соответствующих услуг, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

3) посещение гражданами парков и иных мест массового посещения граждан с целью отдыха;

4) проведение досуговых мероприятий, в том числе работу кружков и секций, в центрах социального обслуживания населения;

5) проведение экскурсий и организованных туров;

6) посещение обучающимися организаций, предоставляющих общее образование (за исключением общеобразовательных организаций в Камчатском крае, перечень которых установлен приложением 3 к настоящему постановлению и в отношении которых принято решение о возможности осуществления очного режима обучения), среднее профессиональное образование, высшее образование, дополнительное образование, а также организаций, осуществляющих спортивную подготовку;

7) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

8) работу объектов розничной торговли и розничных рынков. Данное ограничение не распространяется на объекты розничной торговли и розничные рынки, реализующие продовольственные товары, табачную продукцию и (или) непродовольственные товары первой необходимости согласно перечню, утвержденному приложением 2 к настоящему постановлению, аптеки и аптечные пункты, объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов). Реализация непродовольственных товаров первой необходимости согласно перечню, утвержденному приложением 2 к настоящему постановлению, в Петропавловск-Камчатском городском округе, Вилючинском городском округе и Елизовском городском поселении осуществляется только в специализированных непродовольственных предприятиях торговли, а именно, в предприятиях, реализующих широкий ассортимент непродовольственных товаров одной группы товаров в соответствии со специализацией предприятия;

81) работу торговых объектов, расположенных в многоквартирных жилых домах и реализующих товары в ночное время (с 22:00 до 07:00);

9) деятельность торгово-развлекательных и торговых центров, за исключением мест розничной торговли продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости согласно перечню, утвержденному приложением 2 к настоящему постановлению;

10) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

11) работу салонов красоты, косметических салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан;

12) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

13) предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в помещениях органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центрах занятости населения) при условии обеспечения предварительной записи граждан, а также осуществления государственной регистрации смерти. При этом государственные (муниципальные) и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде;

14) регулярную перевозку пассажиров по маршрутам пригородного сообщения в Камчатском крае по регулируемым тарифам до садоводческих некоммерческих товариществ №№ 103, 105, 106, 107, 114, 123.

41. Приостановить с 16 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно регулярную перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по следующим межмуниципальным маршрутам междугороднего сообщения в Камчатском крае:

1) № 201 "г. Петропавловск-Камчатский - с. Мильково";

2) № 208 "г. Петропавловск-Камчатский - п. Октябрьский";

3) № 215 "г. Петропавловск-Камчатский ~ с. Эссо";

4) № 218 "г. Петропавловск-Камчатский - п. Усть-Камчатск".

42. Приостановить с 20 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно перевозку пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае.

5. Приостановить:

1) до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), гостиницах, расположенных в курортах регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на граждан, ранее размещенных в соответствующих коллективных средствах размещения, до окончания срока их проживания без возможности его продления;

2) до 1 мая 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в детских оздоровительных лагерях, а также на базах отдыха, в том числе в целях посещения бассейнов, в гостиницах, хостелах и иных организациях, предоставляющих гостиничные услуги, не указанных в пункте 1 настоящей части, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, лиц, прибывших по направлениям медицинских организаций, лиц, следующих транзитом из/к месту жительства, а также сезонных (вахтовых) работников, размещаемых в пунктах временного размещения в соответствии с пунктом 3 части 10 настоящего постановления, при условии соблюдения постановления Главного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246. Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на граждан, ранее размещенных в соответствующих коллективных средствах размещения, до окончания срока их проживания без возможности его продления.

6. До 30 апреля 2020 года включительно:

1) обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, за исключением указанных в части 10 настоящего постановления:

а) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

б) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции по месту проживания (пребывания);

в) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего COVID-19 в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

г) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19, до истечения 14-тидневного срока их самоизоляции, предусмотренной частью 3 настоящего постановления;

д) перевести работников на дистанционный формат исполнения должностных обязанностей при наличии организационно-технических возможностей;

е) принять меры по обеспечению самоизоляции работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению. Указанное требование может не применяться к руководителям и работникам органов и организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения;

2) обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края обеспечить соблюдение рекомендаций по профилактике COVID-19, размещенных на официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в сети Интернет (http://41.rospotrebnadzor.ru), в том числе обеспечить ежедневное протирание поверхностей (дверных ручек, столов, спинок стульев, перил лестниц, кранов в санузлах и др.) с использованием дезинфицирующего раствора.

7. Руководителям организаций с круглосуточным пребыванием граждан принять внутренний распорядительный акт о введении карантина на срок до 30 апреля 2020 года включительно.

8. Организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края:

1) обеспечить проведение дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах в регламентированные сроки проведения влажной уборки мест общего пользования, а также ежедневное протирание поручней, перил, дверных и оконных ручек, выключателей, панелей домофонов и лифтов, почтовых ящиков, подоконников в местах общего пользования многоквартирных домов с использованием дезинфицирующих средств;

2) обеспечить еженедельное проведение дезинфекции мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

81. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края, дезинфицирующими средствами.

9. Руководителям религиозных организаций ввести ограничения на посещение гражданами объектов (территорий), находящихся в собственности религиозных организаций, и (или) используемых ими на ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания.

10. Руководителям рыбохозяйственных, горнодобывающих и строительных организаций, привлекающим на сезонную (вахтовую) работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу, при прибытии сезонных (вахтовых) работников:

1) осуществлять встречу работников в местах прибытия, их транспортирование к местам проживания с обеспечением изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия от других работников и населения Камчатского края;

2) принять меры к минимизации контактов прибывших работников с населением Камчатского края;

3) при отсутствии возможности транспортирования работников к месту работы в день прибытия на территорию Камчатского края осуществлять их размещение и содержание в пунктах временного размещения. Под пункты временного размещения допускается использование коллективных средств размещения, в том числе общежитий, баз отдыха, санаториев, гостиниц, детских оздоровительных лагерей, пунктов временного размещения модульного типа, при условии отсутствия прочих проживающих;

4) при появлении у работников первых респираторных симптомов обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации;

5) вести ежедневный журнал наблюдений за состоянием здоровья работников в период их изоляции;

6) принять внутренний распорядительный акт об утверждении перечня мероприятий по предупреждению распространения COVID-19;

7) ограничить выход работников за территорию организации в случае круглосуточного размещения сезонных (вахтовых) работников на территории соответствующей организации;

8) организовать перевозку работников от мест проживания (размещения) к месту работы и обратно.

101. Руководителям рыбохозяйственных организаций, привлекающим на сезонную (вахтовую) работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу:

1) определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством рыбного хозяйства Камчатского края;

2) обеспечить ежедневное представление информации о количестве привлекаемых работников, а также сведений о потребности организаций в пунктах временного размещения в Министерство рыбного хозяйства Камчатского края;

3) представлять списки прибывших работников в Министерство рыбного хозяйства Камчатского края.

102. Руководителям горнодобывающих организаций, привлекающим на сезонную (вахтовую) работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу:

1) определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края;

2) обеспечить ежедневное представление информации о количестве привлекаемых работников, а также сведений о потребности организаций в пунктах временного размещения в Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края.

11. Рекомендовать руководителям организаций, указанным в части 10 настоящего постановления, рассмотреть возможность привлечения работников, проживающих на территории Камчатского края.

12. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям осуществлять реализацию непродовольственных товаров, не включенных в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный приложением 2 к настоящему постановлению, дистанционным способом с выдачей товара через столы заказов.

13. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае ограничить выезд организованных групп детей и взрослых в другие субъекты Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19.

14. Министерству здравоохранения Камчатского края:

1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для соблюдающих режим самоизоляции граждан, прибывших в Российскую Федерацию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19, и проживающих совместно с ними граждан, а также граждан в возрасте 65 лет и старше;

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19, а также пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками медицинских организаций;

3) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на COVID-19;

4) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие COVID-19, в соответствии с медицинскими показаниями;

5) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, в период действия режима повышенной готовности;

6) временно приостановить:

а) проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения, проводимых в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

6) проведение профилактических осмотров и диспансеризации детского населения, проводимых в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних", от 11.04.2013 № 216н "Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью" на период проведения карантинных мероприятий в образовательных организациях;

в) плановую госпитализацию пациентов в учреждения здравоохранения Камчатского края, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

7) обеспечить готовность лабораторий государственной и негосударственной (при необходимости) системы здравоохранения к проведению лабораторного обследования населения на COVID-19;

8) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-19 следующих категорий лиц:

а) вернувшихся на территорию Российской Федерацию с признаками респираторных заболеваний;

б) контактировавших с больным COVID-19;

в) с диагнозом "внебольничная пневмония";

г) старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

д) медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-19 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, - немедленно;

е) находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторного заболевания;

9) ежедневно докладывать руководителю Регионального штаба о ситуации с распространением в Камчатском крае COVID-19, количестве заболевших, выявленных случаях заражения COVID-19.

15. Министерству образования Камчатского края и органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае организовать до 30 апреля 2020 года:

1) в дежурных дошкольных образовательных организациях в Камчатском крае работу дежурных групп для детей, чьи родители являются работодателями или работникам органов и организаций, определенных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с соблюдением в указанных группах санитарно-эпидемиологических требований;

2) образовательный процесс в образовательных организациях в Камчатском крае, осуществляющих программы общего образования (за исключением общеобразовательных организаций в Камчатском крае, перечень которых установлен приложением 3 к настоящему постановлению и в отношении которых принято решение о возможности осуществления очного режима обучения), среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного образования в дистанционной форме с учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

151. Органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки начиная с 20 апреля 2020 года рассмотреть возможность организации перевода с дистанционного на очный режим обучения в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, перечень которых установлен приложением 3 к настоящему постановлению.

16. Министерству социального развития и труда Камчатского края:

1) обеспечить оперативное взаимодействие с соблюдающими режим самоизоляции гражданами в возрасте старше 65 лет, а также с гражданами, имеющими заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению;

2) обеспечить совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае оказание гражданам, указанным в пункте 1 настоящей части, возможных мер адресной социальной помощи с учетом их запросов;

3) организовать совместно с Министерством здравоохранения Камчатского края, Агентством по делам молодежи Камчатского края, совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае доставку гражданам, указанным в пункте 1 настоящей части, с учетом их запросов лекарственных препаратов, продуктов питания, товаров первой необходимости и оказание иной помощи.

17. Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края:

1) обеспечить транспортирование граждан, указанных в пункте 1 части 3 настоящего постановления, до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования COVID-19;

2) заключать договоры с транспортными организациями на осуществление заказных перевозок воздушным и автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на перевозку пассажиров из/в г. Петропавловск-Камчатский в/из удаленные населенные пункты Камчатского края по мере необходимости, но не чаще чем один раз в десять дней, в соответствии с заявками, указанными в части 171 настоящего Порядка.

171. Министерству здравоохранения Камчатского края, Министерству социального развития и труда Камчатского края, Министерству территориального развития Камчатского края совместно с главами муниципальных образований в Камчатском крае формировать и представлять в Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края заявки на перевозку граждан, остро нуждающихся в поездках из/в г. Петропавловск-Камчатский в/из удаленные населенные пункты Камчатского края, с указанием маршрута следования и даты отправления, фамилии, имени и отчества, адреса, телефона, цели поездки.

18. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить термометрию граждан, прибывающих в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) и морской порт Петропавловск-Камчатский с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19.

19. Министерству здравоохранения Камчатского края совместно с Управлением Министерства внутренних дел по Камчатскому краю, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю осуществлять контроль соблюдения гражданами режима самоизоляции и медицинского наблюдения. В случае выявления нарушений, принимать меры в пределах полномочий.

20. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по Камчатскому краю, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить проведение рейдов на предмет соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены частями 1-10 настоящего постановления.

Должностным лицам, определенным постановлением Губернатора Камчатского края от 21.04.2020 № 58 "Об утверждении Перечня должностных лиц исполнительных органов государственной власти Камчатского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях", обеспечить проведение рейдов на предмет соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены частями 1-10 настоящего постановления.

В случае выявления нарушений, принимать меры в пределах полномочий.

21. Министерству специальных программ и по делам казачества Камчатского края обеспечить:

1) подготовку пункта временного размещения модульного типа для размещения в случае необходимости граждан, прибывающих из других субъектов Российской Федерации и иностранных граждан, привлеченных рыбохозяйственными, горнодобывающими и строительными организациями;

2) пополнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Камчатского края для проведения мероприятий, связанных с предупреждением распространения на территории Камчатского края COVID-19;

3) контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (автобусы и другие виды общественного транспорта) и других мест с массовым пребыванием людей.

22. Управлению пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края обеспечить информирование населения Камчатского края через средства массовой информации о работе и контактах "горячей линии".

23. Министерству экономического развития и торговли Камчатского края и Министерству инвестиций и предпринимательства Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае обеспечить консультирование организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления деятельности в условиях ограничений, установленных настоящим постановлением.

24. Организации и индивидуальные предприниматели, а также граждане несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены частями 1-10 настоящего постановления.

25. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

26. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов







