Постановление правительства Ленинградской области от 24 апреля 2020 года № 241 "О предоставлении льгот по уплате арендной платы по договорам аренды государственного имущества Ленинградской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" и Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Ленинградской области на 2020 год, утвержденным распоряжением Губернатора Ленинградской области от 10 апреля 2020 года № 299-рг, Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Обеспечить:

1.1. Предоставление арендаторам - субъектам малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляет Федеральная налоговая служба (ФНС России), отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды государственного имущества Ленинградской области (в том числе земельных участков) за период с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года, с рассрочкой по уплате указанных платежей на срок до 31 декабря 2020 года, на основании уведомления арендодателя.

1.2. Освобождение арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляет Федеральная налоговая служба (ФНС России), осуществляющих свою деятельность в соответствии с условиями договоров аренды в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, от уплаты арендной платы по договорам аренды государственного имущества Ленинградской области (в том числе земельных участков) за период с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года путем заключения дополнительных соглашений к договорам аренды на основании обращений арендаторов.

1.3. Предоставление арендаторам - хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность в соответствии с условиями договоров аренды в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого государственного имущества Ленинградской области (в том числе земельных участков) за период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, с рассрочкой по уплате указанных платежей на срок до 31 декабря 2021 года, путем заключения дополнительных соглашений к договорам аренды на основании обращений арендаторов.

2. Положения пункта 1 настоящего постановления действуют в отношении договоров аренды государственного имущества Ленинградской области (в том числе земельных участков), заключенных до даты введения на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Ленинградской области при установлении льгот по уплате арендной платы по договорам аренды муниципального имущества (в том числе земельных участков, включая земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена) в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области руководствоваться положениями настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области -председателя комитета финансов.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







