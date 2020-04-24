Постановление администрации Липецкой области от 20 апреля 2020 года № 234 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предписания руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 20 апреля 2020 года № 1469 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий" и с учетом предписаний руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 18 апреля 2020 года № 1445 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий", от 18 апреля 2020 года № 1444 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля) следующие изменения:

1. Подпункт 3 пункта 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечить организацию условий для изолированного послесменного (межсменного) проживания работников в учреждениях, на территории которых осуществляется постоянное (долгосрочное/более 14 суток) проживание граждан (дома престарелых, интернаты, и др.);".

2. Пункт 1.7 дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечить организацию условий для изолированного послесменного (межсменного) проживания работников в учреждениях, на территории которых осуществляется постоянное (долгосрочное/более 14 суток) проживание граждан (инфекционный госпиталь, санатории, диспансеры и др.).".

3. Пункт 1.6.3 изложить в следующей редакции:

"1.6.3. Обязать граждан с 22 апреля 2020 года при посещении объектов розничной торговли использовать маски.".

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов







