Постановление правительства Магаданской области от 23 апреля 2020 года № 290-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 215-пп"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 215-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменения, изложив его в следующей редакции:

"О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях предотвращения угрозы распространения на территории Магаданской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52 -ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 01 апреля 2020 г. № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно -эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132 -ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 г. № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 294 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина", распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 г. № 710 -р "О приостановлении проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1391-р", постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", постановлением главного государственного санитарного врача по Магаданской области от 31 марта 2020 г. П-106-2020 "О дополнительных мерах по предотвращению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции среди населения Магаданской области", поручением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г., "О решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации", поручением Правительства Российской Федерации от 05 апреля 2020 г. "О решениях по итогам совместного заседания президиума Координационного совета при Правительстве и рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции", приказом Минздрава России от 19 марта 2020 г. № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID -19", приказом Минздрава России от 19 августа 2016 г. № 614 "Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 3 "О проведении дополнительных санитарно -противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019 -nCoV)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения CОVID-2019", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", письмом Роспотребнадзора от 07 апреля 2020 г. № 02/6338 -2020-15"О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников", письмом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № МД -23185/15 "Об указаниях Минпромторга России по работе организаций и объектов, обеспечивающих функционирование товаропроводящей сети", письмом Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853 -2020-27 "О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)", поручениями Правительства Российской Федерации от 23 марта 2020 г., от 24 марта 2020 г., от 26 марта 2020 г., от 27 марта 2020 г., протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 10 марта 2020 г. № 10, протоколами заседания рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, от 20 марта 2020 г. № 4-28-3/20, от 24 марта 2020 г. № 4-28-7/20 Правительство Магаданской области постановляет:

1. Лицам, прибывшим на территорию Магаданской области в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого, имеющим регистрацию по месту жительства или пребывания на территории Магаданской области:

1) соблюдать режим "самоизоляции", установленный п. 9 настоящего постановления, до истечения 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Магаданской области;

2) сообщать в аэропорту прибытия Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого должностным лицам Управления Министерства внутренних дел России по Магаданской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области контактные данные, сведения о месте жительства на территории Магаданской области, по адресу которого будет обеспечиваться режим "самоизоляции".

2. Лицам, прибывшим на территорию Магаданской области в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого, не имеющим регистрации по месту жительства или пребывания на территории Магаданской области находиться в изоляции в условиях обсерватора до истечения 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Магаданской области (за исключением лиц, прибывших на территорию Магаданской области по приглашению работодателя) .

3. Лицам, прибывшим в Магаданскую область для осуществления трудовой деятельности по приглашению работодателя, соблюдать режим "самоизоляции" в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Магаданскую область в помещениях, предоставляемых работодателем, в том числе в гостиницах в соответствии с договором об обеспечении режима "самоизоляции" работников, заключенным между работодателем и организацией независимо от организационно -правовой формы, индивидуальным предпринимателем, предоставляющими гостиничные услуги (далее - договор об обеспечении режима "самоизоляции").

Работодателям (юридическими или физическим лицам) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:

- обеспечить за счет собственных средств централизованную встречу прибывающих работников и обязательное проведение в аэропорту прибытия Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого тестирования всех прибывающих работников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

- обеспечить условия соблюдения режима "самоизоляции" в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Магаданскую область лицами, прибывшими в Магаданскую область по приглашению работодателя для осуществления трудовой деятельности, в помещениях, предоставляемых работодателем, в гостиницах в соответствии с договором об обеспечении режима "самоизоляции", помещения которых отвечают требованиям мер по обеспечению профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждаемых главными государственными санитарными врачами и их заместителями;

- незамедлительно направлять в Управление Министерства внутренних дел России по Магаданской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области сведения о работниках, находящихся в режиме "самоизоляции" в помещениях, предоставляемых работодателем, в том числе в гостиницах в соответствии с договором об обеспечении режима "самоизоляции", а также копии указанных договоров.

3. Установить, что лица, имеющие регистрацию по месту жительства или пребывания на территории Магаданской области, прибывающие на территорию Магаданской области в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого подлежат обязательному тестированию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в случаях, установленных Методическими рекомендациями 3.1.0170 -20. 3.1. "Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиология и профилактика COVID-19", утвержденными главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 марта 2020 г.

3.1. С 22 апреля 2020 г. гражданам с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний, а также лицам, проживающим совместно с такими гражданами:

1) соблюдать режим "самоизоляции", установленный п. 9 настоящего постановления;

2) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций.

4. Всем лицам, находящимся на территории Магаданской области, с 04 по 30 апреля 2020 г. включительно соблюдать режим "самоизоляции", установленный п. 9 настоящего постановления, по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках.

Лицам из группы повышенного риска, достигшим возраста 65 лет и старше, а также имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению, соблюдать режим "самоизоляции" впредь до особого распоряжения.

Дополнительные условия соблюдения режима "самоизоляции", в том числе освобождение работников от необходимости нахождения на рабочих местах в период "самоизоляции", предоставление гарантий и компенсаций в связи с вынужденным приостановлением работы, определяются локальными нормативными актами работодателей либо отдельными соглашениями сторон трудового договора.

5. Приостановить включительно по 30 апреля 2020 года деятельность индивидуальных предпринимателей и организаций, находящихся на территории Магаданской области, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (далее - организации), осуществляющих следующие виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным Приказом Госстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст:

1) ОКВЭД 56.10.1 "Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания";

2) ОКВЭД 56.10.2 "Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок" (за исключением ОКВЭД 56.10.21 "Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос");

3) ОКВЭД 56.3 "Подача напитков";

4) ОКВЭД 47 "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" (за исключением ОКВЭД 47.73 "Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)", ОКВЭД 47.74 "Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах", ОКВЭД 47.42 "Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах", а также деятельности организаций, реализующих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, включенные в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, и в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный настоящим постановлением (приложение № 2);

5) ОКВЭД 59.14 "Деятельность в области демонстрации кинофильмов";

6) ОКВЭД 90 "Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений" (за исключением ОКВЭД 90.03 "Деятельность в области художественного творчества");

7) ОКВЭД 91.02 "Деятельность музеев";

8) ОКВЭД 91.04.1 "Деятельность зоопарков";

9) ОКВЭД 93 "Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений";

10) ОКВЭД 86.90.3 "Деятельность массажных салонов";

11) ОКВЭД 96.02 "Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты" (за исключением ОКВЭД 96.02.1 "Предоставление парикмахерских услуг");

12) ОКВЭД 96.04 "Деятельность физкультурно-оздоровительная" ;

13) ОКВЭД 96.09 "Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки";

14) ОКВЭД 91.0 "Деятельность библиотек и архивов" (за исключением деятельности Областного государственного казенного учреждения "Государственный архив Магаданской области").

6. Запретить по 30 апреля 2020 года включительно на территории Магаданской области:

1) продажу месячных социальных проездных билетов и выдачу специальных проездных документов неработающим гражданам;

2) проведение детских межшкольных, муниципальных, межмуниципальных, региональных спортивных, культурных и иных мероприятий с участием жителей Магаданской области;

3) работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения;

4) посещение обучающимися образовательных организаций всех форм собственности, предоставляющих общее и дополнительное образование, среднее профессиональное образование, осуществляющих спортивную подготовку, деятельность бассейнов, физкультурно-оздоровительных сооружений, комплексов, стадионов;

5) проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации групп взрослого населения, указанных в п. 1 Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утверждённого приказом Минздрава России от 13 марта 2019 г. № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения", в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

6) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных (в том числе командирование сборных команд Магаданской области на соревнования всех уровней), выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

7) предоставление государственных услуг по торжественной регистрации брака, предоставляемых органами записи актов гражданского состояния;

8) бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением бронирования мест для лиц, прибывших в Магаданскую область для осуществления трудовой деятельности по приглашению работодателя, в целях обеспечения режима "самоизоляции" таких лиц в соответствии с договором об обеспечении режима "самоизоляции", членов экипажа воздушного судна в случае межрейсового и (или) предполетного отдыха, лиц, находящихся в служебных поездках (работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер), а также пассажиров воздушного судна, имеющих право на место в гостинице при перерыве в воздушной перевозке по вине перевозчика или при вынужденной задержке воздушного судна при отправке и (или) в полете.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

- обеспечить условия для их "самоизоляции" и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

7. Рекомендовать оказывать государственные услуги, в том числе и в многофункциональных центрах, при условии обеспечения предварительной записи с целью избежания скопления людей в помещении. Государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставлять исключительно в электронном виде.

8. Режим нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы, установленный Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", не распространяется на организации (работодателей и их работников), чья деятельность не несет в себе повышенный риск заражения и дальнейшего распространения указанного инфекционного заболевания.

Отраслевой перечень организаций и видов деятельности, отнесенных к группам повышенного риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), приведены в пунктах 5, 6

настоящего постановления.

К деятельности, несущей в себе повышенный риск заражения и дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) относится:

- использование работодателем (нанимателем) труда работников из числа лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего постановления, до истечения 14 календарных дней со дня прибытия их на территорию Магаданской области;

- осуществление работодателем деятельности с нарушением требований к проведению профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) среди работников (приложение № 7) и неисполнение работодателем обязанности по своевременному информированию органов государственной власти, органов местного самоуправления о санитарно-эпидемиологической обстановке в организации.

9. Гражданам не покидать места проживания (пребывания) включительно по 30 апреля 2020 года, за исключением следующих случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

3) осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Магаданской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

4) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

5) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

6) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на:

1) случаи оказания медицинской помощи;

2) деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

3) деятельность руководителей и сотрудников государственных органов Магаданской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области, организаций, осуществляющих деятельность на территории Магаданской области, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования;

4) граждан, определенных решением областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области.

10. Гражданам соблюдать дистанцию (далее - социальное дистанцирование) до других граждан не менее полутора метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

11. В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования собственникам и иным законным владельцам помещений не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении:

- до 50 кв. м - не более 5 человек;

- до 100 кв. м - не более 10 человек;

- до 200 кв. м - не более 25 человек;

- свыше 200 кв. м - не более 50 человек.

12. Функционирование розничных рынков и ярмарок допускается без учета требований пункта 1 1 настоящего постановления при условии соблюдения санитарных правил и социального дистанцирования не менее полутора метров между продавцами, покупателями.

13. Государственным органам Магаданской области, органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

14. Обязать использовать на территории Магаданской области на период действия режима "Повышенная готовность" формы взаимодействия с заявителями, исключающие риски возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID -2019):

- органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг или организующие предоставление государственных и муниципальных услуг;

- государственные органы и органы местного самоуправления, участвующие в рассмотрении обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.

15. Всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания и торговли, деятельность которых не приостановлена настоящим постановлением, проводить мероприятия по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря.

16. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Магаданской области (Реброва Н.Н.):

16.1. Обеспечить контроль за соблюдением организациями (работодателями и их работниками) режима нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы, установленного Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

16.2. Обеспечить незамедлительное урегулированные разногласий между работодателями и работниками по вопросам использования труда лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего постановления, до истечения 14 календарных дней со дня прибытия их на территорию Магаданской области.

17. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области (Корсунская С.А.):

17.1. Обеспечить контроль за организацией и проведением комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (2019 -nCoV).

17.2. Обеспечить приемку готовности дошкольных образовательных организаций в условиях усиленного санитарно-эпидемиологического режима работы.

17.3. Выдавать обязательные для исполнения в установленные сроки предписания и (или) требования о медицинском наблюдении, медицинском обследовании, изоляции и (или) госпитализации, проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий юридическим лицам, уполномоченным органам государственной власти, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства - больным инфекционными заболеваниями, с подозрением на такие заболевания, находившихся в контакте с больными инфекционным заболеванием.

18. Работодателям, вне зависимости от форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области:

- обеспечить строгое соблюдение требований к проведению профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников (приложение № 7 к настоящему постановлению);

- обеспечить контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

- подавать сведения о режиме труда работников в личном кабинете работодателя в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России".

19. Руководителям предприятий оптового и розничного сектора торговли, осуществляющих деятельность на территории Магаданской области, принять меры по поддержанию двухмесячного запаса продовольственных товаров, обеспечивающего при осуществлении торговой деятельности соблюдение рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, утвержденных приказом Минздрава России от 19 августа 2016 г. № 614.

20. Руководителям предприятий оптовой торговли, осуществляющих деятельность на территории Магаданской области, предоставлять в адрес министерства сельского хозяйства Магаданской области информацию, необходимую для осуществления мониторинга и контроля за состоянием оптовых рынков продовольственных товаров на территории Магаданской области.

21. Операторам связи обеспечить устойчивую и бесперебойную работу сетей связи, находящихся в их ведении.

22. Предприятиям всех форм собственности обеспечить доступ представителей операторов связи к местам установки сетевого оборудования и линий связи для производства аварийных работ в период повышенной готовности, обеспечив при необходимости наличие дежурного специалиста для взаимодействия.

23. Собственникам зданий (помещений) административного (бытового, хозяйственного) назначения, расположенных на территории Магаданской области, обеспечить контроль температуры тела посетителей при входе в здание (помещение) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным запрещением прохода лицам с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

24. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Магаданской области от 27 марта 2020 г. № 210-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 216-пп "О дополнительных мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней".

25. Утвердить:

- перечень заболеваний, требующих соблюдения режима "самоизоляции" (приложение № 1);

- перечень непродовольственных товаров первой необходимости (приложение № 2);

- форму результатов мониторинга и контроля за состоянием оптовых рынков продовольственных товаров на территории Магаданской области (приложение № 3);

- формы отчетов о мониторинге по использованию форм организации учебного процесса в общеобразовательных организациях Магаданской области, о мониторинге организации образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях Магаданской области (приложение № 4);

- форму результатов мониторинга и контроля за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, продовольствия и непродовольственных товаров повседневного спроса на территории Магаданской области (приложение № 5);

- комплекс мероприятий, направленных на обеспечение санитарно -эпидемиологического благополучия населения на территории Магаданской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение № 6).

- требования к проведению профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников (приложение № 7);

26. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

27. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию."".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов





Приложение № 1 к постановлению Правительства Магаданской области от 23 апреля 2020 г. № 290-пп

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима "самоизоляции"

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10) по коду Е10.

2. Болезни органов дыхания:

- другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду J44;

- астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду J45;

- бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и

нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в

соответствии с МКБ-10 по коду I 27.2, I 27.8, I 27.9.

4. Наличие трансплантируемых органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по коду Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду N 18.0; N 18.3-N18.5.

6. Злокачественные новообразования любой локализации в числе самостоятельных, множественных локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по кодам С00-С80, С97.

7. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, миелодиспластический синдром, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по кодам C81-C96, D46.





Приложение № 2 к постановлению Правительства Магаданской области от 23 апреля 2020 г. № 290-пп Утвержден постановлением Правительства Магаданской области

ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук

3. Салфетки влажные

4. Салфетки сухие

5. Мыло туалетное

6. Мыло хозяйственное

7. Паста зубная

8. Щетка зубная

9. Бумага туалетная

10. Гигиенические прокладки

11. Стиральный порошок

12. Подгузники детские

13. Спички, коробок

14. Свечи

15. Пеленка для новорожденного

16. Шампунь детский

17. Крем от опрелостей детский

18. Бутылочка для кормления

19. Соска-пустышка

20. Бензин автомобильный

21. Дизельное топливо

22. Сжиженный природный газ

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

24. Приборы бытовые

25. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

26. Похоронные принадлежности

27. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)

28. Оборудование электрическое

29. Кабельная продукция

30. Строительные и отделочные материалы и инструменты

31. Санитарно-технические изделия

32. Товары для пожаротушения и предупреждения пожаров

33. Электротовары

34. Бумага и канцелярские принадлежности

35. Очки, контактные линзы

36. Периодические печатные издания

37. Постельные принадлежности

38. Полотенца

39. Нижнее белье

40. Чулочно-носочные изделия

41. Обувь

42. Посуда

43. Спортивные товары





Приложения № 3 - № 6 смотрите в приложении к настоящему постановлению





Приложение № 7 к постановлению Правительства Магаданской области от 23 апреля 2020 г. № 290-пп Утвержден постановлением Правительства Магаданской области

Требования к проведению профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников

Работа по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) должна быть реализована работодателями по следующим направлениям:

1. Предотвращение заноса инфекции на предприятие (в организацию).

В рамках профилактических мер по предотвращению заноса инфекции на предприятие (в организацию) необходимо осуществлять следующие меры.

1.1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания; уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.).

1.2. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

1.3. Ограничение доступа на предприятие (в организацию) лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования).

1.4. Организация работы курьерской службы и прием корреспонденции бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема корреспонденции).

2. Принятие мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в коллективах на предприятиях (в организациях).

В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19), сокращения контактов между сотрудниками для ограничения воздушно -капельного и контактного механизмов передачи инфекции на предприятиях (в организациях) работодателям целесообразно организовать и осуществлять следующие мероприятия:

2.1. Ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки). Разделение рабочих потоков и разобщение коллектива посредством размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организации работы в несколько смен.

2.2. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых: выхода за территорию предприятия (организации), перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей.

2.3. При необходимости выделение сотрудников, отвечающих за перемещение материалов, изделий и документов между цехами, участками, отделами и обеспечение их средствами защиты органов дыхания и перчатками.

2.4. Внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также использование телефонной связи для передачи информации.

2.5. Прекращение проведения любых массовых мероприятий на предприятии (в организации), запрет участия работников в мероприятиях других коллективов.

2.6. При централизованном питании работников организация посещения столовой коллективами цехов, участков, отделов в строго определенное время по утвержденному графику.

При отсутствии столовой - запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

2.7. Организация работы столовых в соответствии с рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания.

2.8. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования.

2.9. Обеспечение применения работниками средств индивидуальной защиты.

2.10. Обеспечение работников, контактирующих при работе с посетителями, запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не допускается.

2.11. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

2.12. Обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток.

2.13. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа.

2.14. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.

2.15. Усилить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия вредных производственных факторов.

3. Другие организационные мероприятия по предотвращению заражения работников.

Другие организационные мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID -19) должны включать следующие меры:

3.1. Проведение информирования работников о необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи.

Рекомендуется использование информационных материалов с сайта Роспотребнадзора и из других официальных источников (сайты Всемирной организации здравоохранения, органов исполнительной власти Магаданской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области).

3.2. Ограничение направления сотрудников в командировки.

3.3. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременные, с обеспечением режима самоизоляции в период подъема и высокого уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID- 19).

3.4. Организация в течение рабочего дня осмотров работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией (при наличии на предприятии медицинского персонала).

3.5. Недопущение персонала к работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (работники организаций пищевой промышленности, общественного питания, бытового обслуживания, водопроводных сооружений, образовательных организациях) без актуальных результатов медицинских осмотров.







